Μια νύχτα μόνο – spoiler: Η Κατερίνη πεθαίνει, στιγμές πόνου και οδύνης για τον Οδυσσέα

Μεγάλες ανατροπές έρχονται στα επόμενα επεισόδια της αγαπημένης σειράς του MEGA με τίτλο «Μια νύχτα μόνο» και υπόσχονται να κρατήσουν αμείωτο το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού.

Σύμφωνα με το MyTV, όπως θα δούμε στο «Μια νύχτα μόνο» που μεταδίδεται στο MEGA, η Αρετή και ο Οδυσσέας ζουν στιγμές ευτυχίας περιμένοντας το παιδί τους, ενώ ο θάνατος της Κατερίνης σκορπά θλίψη σε όλους. Την ίδια στιγμή, η Αλεξάνδρα οργανώνει αθόρυβα την εκδίκησή της, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του «MyTv».

Η Αρετή και ο Οδυσσέας προσπαθούν να ξαναχτίσουν τη ζωή τους πάνω σε πιο σταθερές βάσεις. Η είδηση της εγκυμοσύνης γεμίζει και τους δύο ελπίδα, και για πρώτη φορά ύστερα από καιρό μοιάζουν πραγματικά ήρεμοι. Ο Οδυσσέας δεν κρύβει τη χαρά του και στέκεται συνεχώς δίπλα στην Αρετή, κάνοντας όνειρα για το μέλλον και το παιδί που έρχεται. Εκείνη νιώθει ότι επιτέλους αφήνει πίσω της τον φόβο και τις πληγές του παρελθόντος.

Όμως την ίδια στιγμή, κάπου αλλού, η Αλεξάνδρα παρακολουθεί παγωμένη το βιντεοληπτικό υλικό εκείνης της νύχτας από το ξενοδοχείο. Κοιτάζει κάθε λεπτομέρεια ξανά και ξανά και μέσα της γεννιέται ένα σχέδιο που γίνεται όλο και πιο επικίνδυνο. Η αποκάλυψη του Οδυσσέα ότι έχει επιστρέψει οριστικά στην Αρετή τη διαλύει. Η Αλεξάνδρα νιώθει να χάνει τον έλεγχο και μαζί τον άντρα που θεωρούσε δικό της. Παρ’ όλα αυτά, δεν ξεσπά. Δεν φωνάζει. Αντίθετα, γίνεται ακόμα πιο ψυχρή και υπολογιστική.

Αποφασίζει να χτυπήσει εκεί που πονά περισσότερο η Αρετή και αρχίζει να κινεί αθόρυβα τα νήματα. Πριν όμως προλάβει να κάνει την επόμενη κίνησή της, μια απρόσμενη τηλεφωνική κλήση παγώνει τους πάντες. Τα νέα για τον θάνατο της Κατερίνης πέφτουν σαν κεραυνός. Ο Οδυσσέας καταρρέει, όπως και η Αννέζα, αδυνατώντας να πιστέψουν πως η Κατερίνη χάθηκε τόσο ξαφνικά. Μέσα στον πόνο του, ο Οδυσσέας αναλαμβάνει το δύσκολο ταξίδι στην Ελβετία, για να τη συνοδεύσει πίσω και να οργανωθεί η κηδεία της. Η Αρετή στέκεται διακριτικά δίπλα του, προσπαθώντας να τον στηρίξει σε αυτή τη σκοτεινή στιγμή, χωρίς να γνωρίζει πως η Αλεξάνδρα ετοιμάζεται ήδη να καταστρέψει την εύθραυστη ηρεμία τους.

Η παγίδα με τον χαρτοφύλακα

Μετά την κηδεία της Κατερίνης, η οικογένεια προσπαθεί να σταθεί ξανά στα πόδια της, όμως τίποτα δεν θυμίζει την παλιά ισορροπία. Ο πόνος και η απώλεια βαραίνουν τους πάντες, ενώ ο Οδυσσέας μοιάζει εξαντλημένος ψυχικά. Η Αλεξάνδρα εκμεταλλεύεται το κλίμα και πλησιάζει ξανά τον Οδυσσέα, κάνοντάς του μια πρόταση που τον φέρνει σε δύσκολη θέση.

Εκείνος προσπαθεί να κρατήσει αποστάσεις, όμως η Αλεξάνδρα δεν σκοπεύει να εγκαταλείψει. Ο πραγματικός της στόχος είναι η Αρετή. Θέλει να την εξαφανίσει από τη ζωή του Οδυσσέα και να τη διαλύσει οριστικά. Για να πετύχει το σχέδιό της, χρησιμοποιεί τη Βάλια. Της ζητά να πλησιάσει την Αρετή δήθεν επαγγελματικά και να της προτείνει μια συνέντευξη.

Όταν η Βάλια τηλεφωνεί στην Αρετή, εκείνη αντιδρά αρνητικά και θυμίζει τα άρθρα που έχουν γραφτεί εναντίον της. Η Βάλια όμως επιμένει. Με μυστηριώδη τρόπο, της λέει πως, αν συναντηθούν, θα μάθει ποιος πραγματικά κρύβεται πίσω απ’ όλα όσα συνέβησαν. Η περιέργεια και η ανησυχία οδηγούν τελικά την Αρετή στη συνάντηση. Εκεί η Βάλια βγάζει μπροστά της έναν χαρτοφύλακα. Η Αρετή παγώνει αμέσως. Είναι ίδιος με εκείνον που της είχε δώσει ο Οδυσσέας τη μοιραία νύχτα στο ξενοδοχείο. Το πρόσωπό της χάνει το χρώμα του και οι μνήμες επιστρέφουν βίαια.

Η Βάλια την κοιτάζει σταθερά και της λέει να τον ανοίξει αν θέλει απαντήσεις. Με τρεμάμενα χέρια η Αρετή ανοίγει τον χαρτοφύλακα και βρίσκει μέσα ένα σημείωμα. Τα μάτια της καρφώνονται στη φράση που είναι γραμμένη πάνω στο χαρτί: «Πόσα θες αυτή τη φορά;». Και εκείνη τη στιγμή καταλαβαίνει ότι κάποιος ετοιμάζεται να τινάξει τη ζωή της στον αέρα.