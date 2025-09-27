Άγγελος Βουράκης: Το καρφί του για τον Δημήτρη Πανόπουλο – «Εμείς ασχολούμαστε με την ουσία της δουλειάς»

Δηλώσεις στην εκπομπή «Πρωινό σαββατοκύριακο» έκανε ο Άγγελος Βουράκης το πρωί του Σαββάτου (27.09.2025) και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στον Δημήτρη Πανόπουλο.

Μάλιστα, ο συνεργάτης της Ναταλίας Γερμανού κλήθηκε να σχολιάσει και την αναφορά της φράσης «γίνεται και καλύτερα» στο τρέιλερ του Δημήτρη Πανόπουλου και έτσι ο Άγγελος Βουρακης δε δίστασε να πει τη δική του γνώμη.

«Η Ναταλία Γερμανού είναι πανέτοιμη, πιο δυνατή και πιο καλή από ποτέ. Καλύτερη… γίνεται, η Ναταλία Γερμανού», είπε αρχικά ο Άγγελος Βουράκης.

Για τον Δημήτρη Πανόπουλο, ο Άγγελος Βουράκης απάντησε: «Εμείς συζητάμε για το τι θα κάνουμε για την εκπομπή μας, ασχολούμαστε με την ουσία της δουλειάς, δεν ασχολούμαστε με κάτι άλλο. Η Ναταλία στεναχωριέται με σοβαρά πράγματα».