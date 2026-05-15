Eurovision 2026: Ο Καπουτζίδης αποκάλυψε την αλήθεια για τη συνεργασία της Έφης Παπαθεοδώρου με τον Akyla

Την παρεξήγηση που υπήρξε για τη συμμετοχή της Έφης Παπαθεοδώρου σε videoclip του Akyla έλυσε ο Γιώργος Καπουτζίδης, κάνοντας γνωστό το τι ήταν πραγματικά κανονισμένο.

Η Κατερίνα Ζαρίφη μετέφερε τα λόγια του Γιώργου Καπουτζίδη σήμερα στον αέρα του «Buongiorno» για το τι ακριβώς συνέβη με την Έφη Παπαθεοδώρου και δεν την είδαμε στη Eurovision 2026 και στο πλευρό του Akyla.

Όπως χαρακτηριστικά αποκάλυψε, ο Γιώργος Καπουτζίδης της μετέφερε πως ήταν μια παρεξήγηση από την πλευρά της Έφης Παπαθεοδώρου.

Συγκεκριμένα, η ηθοποιός θα έπαιρνε μέρος σε ένα γύρισμα για το νέο βίντεο κλιπ του Ακύλα, το οποίο όμως δεν πρόλαβαν να το γυρίσουν. Η Έφη Παπαθεοδώρου νόμιζε πως το γύρισμα αυτό θα ήταν για τη Βιέννη κι έτσι δημιουργήθηκε αυτή η παρεξήγηση.

«Με πήρε κατευθείαν ο Γιώργος Καπουτζίδης, γιατί έχει μεγάλη ευαισθησία και μεγάλη αγάπη με την Έφη Παπαθεοδώρου, για να μου ξεκαθαρίσει τι ακριβώς έχει συμβεί. Ο Γιώργος μού αποκάλυψε ότι η Έφη Παπαθεοδώρου είχε κανονίσει να κάνει ένα γύρισμα για βίντεο κλιπ του Ακύλα που θα βγει μετά τη Eurovision.

Είναι ένα τραγούδι που θα κυκλοφορήσει αμέσως μετά τη Eurovision. Αυτό το γύρισμα δεν πρόλαβε να γίνει. Έγινε μια παρερμήνευση, δεν κατάλαβε καλά η Έφη Παπαθεοδώρου και νόμιζε ότι αυτό θα ήταν για παρουσίαση εδώ, στη Eurovision. Είναι για το καινούργιο κομμάτι του Ακύλα που θα βγει αμέσως μετά», είπε η Κατερίνα Ζαρίφη.