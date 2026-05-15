Eurovision 2026: Η σειρά εμφάνισης που κρίνει το παιχνίδι και το νέο televoting – Η «χρυσή» 17η θέση και η δύσκολη 6η του Ακύλα

Λίγες ώρες απομένουν για τον μεγάλο τελικό της Eurovision 2026, το Σάββατο (16.05.2026) και ο «πυρετός» των προγνωστικών χτυπά κόκκινο, με τις στοιχηματικές αποδόσεις να παίρνουν φωτιά και να αναδεικνύουν σημαντικές ανακατατάξεις στην τελική ευθεία.

Η ανακοίνωση της σειράς εμφάνισης των 25 χωρών στον μεγάλο τελικό του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision 2026 ολοκλήρωσε το παζλ της φετινής διοργάνωσης και μαζί της έφερε ανατροπές της τελευταίας στιγμής στα προγνωστικά για τον νικητή αλλά και τις θέσεις των υπολοίπων.

Για τους φανατικούς του διαγωνισμού, η σειρά εμφάνισης δεν είναι ποτέ μια απλή λεπτομέρεια. Μπορεί το τραγούδι, η σκηνική παρουσία, τα φωνητικά και η συνολική τηλεοπτική εικόνα να παραμένουν οι βασικοί παράγοντες της βραδιάς, ωστόσο η θέση με την οποία κάθε χώρα ανεβαίνει στη σκηνή συχνά επηρεάζει καθοριστικά τη δυναμική της ψηφοφορίας.



Και φέτος, όλα δείχνουν πως οι αριθμοί ίσως παίξουν μεγαλύτερο ρόλο από ποτέ.

Ο Ακύλας με το «Ferto» για την Ελλάδα θα βγει στη σκηνή 6ος και η Κύπρος στη θέση 21.

Η Δανία αναλαμβάνει να ανοίξει τη βραδιά από την 1η θέση, ελπίζοντας να εκμεταλλευτεί τα πρώτα λεπτά της ψηφοφορίας, ενώ το Ισραήλ καλείται να επιβληθεί νωρίς από την 3η θέση.

Η Φινλανδία, το απόλυτο φαβορί του φετινού διαγωνισμού που εκπροσωπείται από τη Linda Lampenius, το βιολί της και τον Pete Parkkonen, θα εμφανιστεί στην 17η θέση που θεωρείται «μαγική» για πολλούς.



Η νέα εποχή του televoting αλλάζει τα δεδομένα

Η φετινή Eurovision διεξάγεται σε ένα εντελώς διαφορετικό τηλεοπτικό περιβάλλον, καθώς το σύστημα του televoting έχει πλέον αλλάξει ριζικά τη ροή του διαγωνισμού.

Οι τηλεφωνικές γραμμές και η ψηφοφορία μέσω της πλατφόρμας esc.vote και της επίσημης εφαρμογής ανοίγουν πλέον λίγο πριν ακουστεί το πρώτο τραγούδι της βραδιάς. Αυτό σημαίνει ότι το κοινό δεν χρειάζεται να περιμένει μέχρι το τέλος για να ψηφίσει, αλλά μπορεί να στηρίξει το αγαπημένο του τραγούδι τη στιγμή ακριβώς που το παρακολουθεί στη σκηνή – με δυνατότητα έως και δέκα ψήφων ανά θεατή.

Η αλλαγή αυτή έρχεται να αμφισβητήσει έναν από τους πιο ισχυρούς «κανόνες» στην ιστορία της Eurovision: το τεράστιο πλεονέκτημα του δεύτερου μισού του τελικού.

Στατιστικά, οι θέσεις 14 έως 26 έχουν χαρίσει περίπου το 68% των νικητών των τελευταίων 25 ετών καθώς το κοινό έχει μία τάση να θυμάται πιο έντονα ό,τι βλέπει τελευταίο – κάτι που λειτουργούσε πάντα υπέρ των χωρών που εμφανίζονταν αργά στη βραδιά.

Το ερώτημα πλέον είναι αν οι ανοιχτές γραμμές από το πρώτο λεπτό μπορούν να εξισορροπήσουν αυτή την ανισορροπία.

Η Φινλανδία και η «γουρλίδικη» 17η θέση

Το μεγάλο φαβορί της φετινής διοργάνωσης παραμένει η Φινλανδία, η οποία συνεχίζει να κυριαρχεί στις στοιχηματικές αποδόσεις με ποσοστό νίκης που αγγίζει το 38%.



Και σαν να μην έφτανε αυτό, η φινλανδική συμμετοχή κληρώθηκε στη θρυλική πλέον 17η θέση – μια θέση που οι eurofans χαρακτηρίζουν εδώ και χρόνια «γουρλίδικη».

Πρόκειται για την πιο προνομιούχα θέση στην ιστορία του διαγωνισμού, μετρώντας ήδη επτά νίκες. Δεν είναι τυχαίο ότι από τη συγκεκριμένη θέση έχουν περάσει ιστορικές νίκες του διαγωνισμού: η Loreen με το «Euphoria» το 2012, οι Lordi με το «Hard Rock Hallelujah» το 2006, αλλά και η Marija Šerifović με το «Molitva» το 2007.

Η 17η θέση θεωρείται ιδανική γιατί βρίσκεται αρκετά αργά ώστε το τραγούδι να μείνει φρέσκο στη μνήμη των τηλεθεατών, χωρίς όμως να «χάνεται» μέσα στις τελευταίες εμφανίσεις της βραδιάς.

Για πολλούς, η ανακοίνωση της συγκεκριμένης θέσης επιβεβαίωσε ακόμη περισσότερο το φινλανδικό προβάδισμα.

Η Ελλάδα και ο Ακύλας με το «Ferto» βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα από τα μεγαλύτερα στατιστικά παράδοξα της Eurovision.

Η ελληνική συμμετοχή θα εμφανιστεί 6η στον τελικό – μια θέση που ιστορικά θεωρείται εξαιρετικά δύσκολη. Μέχρι σήμερα, μόλις μία χώρα έχει καταφέρει να κερδίσει από το νούμερο 6, πίσω στο μακρινό 1957, όταν ο διαγωνισμός είχε μόλις δέκα συμμετοχές.

Παραδοσιακά, οι πρώτες θέσεις θεωρούνταν μειονεκτικές, αφού το κοινό έπρεπε να θυμάται ένα τραγούδι για σχεδόν τρεις ώρες μέχρι να ανοίξει η ψηφοφορία. Όμως το νέο σύστημα ίσως αλλάξει πλήρως αυτή τη λογική.

Πλέον, η ελληνική συμμετοχή μπορεί να κεφαλαιοποιήσει τον ενθουσιασμό της στιγμής, αφού οι τηλεθεατές θα μπορούν να ψηφίζουν εκείνη ακριβώς τη στιγμή που ο Ακύλας θα βρίσκεται στη σκηνή.

Παρότι η ανακοίνωση της σειράς εμφάνισης έφερε μια μικρή υποχώρηση της Ελλάδας στα στοιχήματα, το «Ferto» παραμένει ανάμεσα στα μεγάλα φαβορί της βραδιάς.

Η Αυστραλία ανεβαίνει δυναμικά

Μεγάλη κερδισμένη των τελευταίων ωρών θεωρείται η Αυστραλία.



Η Delta Goodrem με το «Eclipse» εμφανίζεται 8η – μια θέση που θεωρείται από τις πιο δυνατές του πρώτου μισού – και ήδη καταγράφει εντυπωσιακή άνοδο στις στοιχηματικές αποδόσεις – με πιθανότητα νίκης 14% – ξεπερνώντας ακόμη και την Ελλάδα. Το timing της εμφάνισής της, σε συνδυασμό με τις ήδη ανοιχτές γραμμές, δίνει στην Αυστραλία τη δυνατότητα να συγκεντρώσει μεγάλο όγκο ψήφων από πολύ νωρίς.

Παράλληλα, η μεγάλη ανατροπή των τελευταίων ωρών έρχεται από την Αυστραλία, η οποία ανήκει στο μειονεκτικό 32% του πρώτου μισού.

Στην «καταραμένη» 16η θέση, καθώς ποτέ στην ιστορία του διαγωνισμού καμία χώρα δεν κατάφερε να κερδίσει εμφανιζόμενη στη συγκεκριμένη θέση, θα εμφανιστεί η Μολδαβία με το Satoshi – Viva, Moldova! Παρότι η 16η θέση έχει φιλοξενήσει δυνατές και ποιοτικές συμμετοχές στο παρελθόν, κάτι μοιάζει πάντα να τις κρατά μακριά από την κορυφή.

Το δεύτερο μισό παραμένει «χρυσός δρόμος»

Παρά τις αλλαγές στο televoting, το δεύτερο μισό του τελικού εξακολουθεί να θεωρείται στρατηγικό πλεονέκτημα.

Η Κύπρος, για παράδειγμα, εμφανίζεται στην 21η θέση με το «JALLA» της Antigoni, εξασφαλίζοντας ένα εξαιρετικό τηλεοπτικό παράθυρο λίγο πριν το φινάλε του διαγωνισμού.

Το ίδιο ισχύει και για τη Ρουμανία με την Αlexandra Căpitănescu, που θα εμφανιστεί προτελευταία και στην 24η θέση – μια θέση από την οποία έχουν ξεκινήσει πολλές μεγάλες εκπλήξεις στην ιστορία της Eurovision.



Μπορεί τελικά η σειρά εμφάνισης να κρίνει τον νικητή;

Η απάντηση είναι σύνθετη. Η σειρά εμφάνισης από μόνη της δεν χαρίζει τη νίκη. Ένα δυνατό τραγούδι μπορεί να ξεπεράσει ακόμη και μια δύσκολη θέση, ενώ μια καλή σειρά δεν αρκεί για να σώσει μια αδύναμη συμμετοχή.

Ωστόσο, όταν οι διαφορές ανάμεσα στα φαβορί είναι μικρές, οι λεπτομέρειες αποκτούν τεράστια σημασία.

Η φετινή Eurovision ίσως εξελιχθεί σε ένα μοναδικό crash test ανάμεσα στη δύναμη της στατιστικής και στη νέα πραγματικότητα του televoting.

Και κάπου ανάμεσα στη «μαγική» 17η θέση της Φινλανδίας, το ιστορικά δύσκολο 6 της Ελλάδας και το ανοιχτό televoting από το πρώτο λεπτό, ίσως κρύβεται ήδη ο νικητής της Βιέννης.