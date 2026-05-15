Antigoni: Η πρώτη της δήλωση μετά την πρόκριση στον τελικό της Eurovision – «Πήγα να πεθάνω, ζω το όνειρο»

Ένα από τα 25 εισιτήρια για τον Μεγάλο Τελικό της Eurovision κατάφερε να πάρει η Κύπρος με την Antigoni χθες το βράδυ στον 20 ημιτελικό της διοργάνωσης.

Η πανέμορφη Antigoni ξεσήκωσε το κοινό με το «Jalla» και άκουσε τους παρουσιαστές να ανακοινώνουν την πρόκριση της Κύπρου στον τελικό της Eurovision το Σάββατο 16 Μαΐου.

Όπως είπε σε δηλώσεις που έκανε αμέσως μετά, η αγωνία της είχε χτυπήσει κόκκινο, ενώ είχε όλη την ώρα δίπλα της τη μητέρα της.

«Είμαι πολύ χαρούμενη! Ήταν να πεθάνω όταν περιμέναμε να πουν “Κύπρο” αλλά ένιωθα μία σιγουριά ότι θα περάσουμε. Πιστεύω πολύ στο “Jalla”, περάσαμε τέλεια, για εμάς είναι ένα πάρτι πάνω στο τραπέζι, κάτι πολύ χαρούμενο κι εγώ το έζησα», ανέφερε χαρακτηριστικά η Antigoni.

«Ζω το όνειρό μου. Χωρίς τη μαμά μου δεν θα ήμουν εδώ. Όταν περιμέναμε και είπα “δεν θα πουν Κύπρο”, εκείνη μου είπε “είσαι η καλύτερη, τι λες; θα περάσουμε!”. Το πρώτο μήνυμα που έλαβα ήταν από το αγόρι μου», κατέληξε η εκπρόσωπος της Κύπρου στη Eurovision.