Akylas: «Φοβάμαι ότι οποιαδήποτε θέση στη Eurovision εκτός από την πρώτη μπορεί να απογοητεύσει»

«Βέβαια πολλοί μου λένε "δεν μας νοιάζει η πρώτη θέση, είσαι ήδη νικητής και είσαι ήδη ο νικητής της καρδιάς μας"», είπε ο Akylas
Akylas / REUTERS/Lisa Leutner
Αγχωμένος αλλά με υψηλές προσδοκίες εμφανίστηκε ο Akylas λίγο πριν τον μεγάλο τελικό της Eurovision 2026 αύριο, Σάββατο 16 Μαΐου, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Τάσο Τρύφωνος και στο κυπριακό Love Fm.

Ο εκπρόσωπος της Ελλάδας παραδέχτηκε πως νιώθει άγχος, και φοβάται ότι οποιαδήποτε θέση εκτός από την πρώτη ίσως απογοητεύσει το κοινό. Παράλληλα, ο Akylas εξέφρασε τη συγκίνησή του για το γεγονός ότι η μητέρα του, η οποία αποτέλεσε την πηγή έμπνευσής του για το τραγούδι, θα βρίσκεται στο κοινό της Eurovision το βράδυ του τελικού, τονίζοντας πως η παρουσία της, μαζί με τη στήριξη του πατέρα του από το σπίτι, θα του δώσουν τεράστια δύναμη.

«Πίστεψα ότι το όνειρο θα γίνει πραγματικότητα, όταν βγήκε ολόκληρο το κομμάτι βασικά, και έγινε πανζουρλισμός. Και Ελλάδα και από Κύπρο δέχτηκα τόση πολλή αγάπη. Έβλεπα βίντεο από μικρά παιδάκια να είναι μπροστά στην τηλεόρασή τους και να κάνουν έτσι, που με έσπασε αυτό, ήταν ό,τι πιο γλυκό έχω δει στη ζωή μου. Το ότι άγγιξε τόσο μικρούς όσο και μεγάλους… μου στείλανε βίντεο από γιαγιάδες να το χορεύουνε… δηλαδή, όλες τις ηλικίες. Και πραγματικά είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή που έχω την ευκαιρία να εκπροσωπήσω τη χώρα μου.

Θα σου έλεγα ψέματα αν έλεγα ότι δεν με έχει φορτώσει λίγο (το ότι πάμε για τη νίκη). Αγαπώ πάρα πολύ τον κόσμο που με στήριξε και με πιστεύει τόσο πολύ, και πιστεύει το Ferto και αυτό μου δίνει τόση δύναμη να πιστεύω κι εγώ στον εαυτό μου και σε αυτό το project, και να συνεχίζω. Απλά, φοβάμαι πολύ, το ότι μία θέση εκτός της πρώτης, μπορεί να απογοητεύσει, ας πούμε. Και με στεναχωρεί λίγο αυτό… Aρκετοί που μου στέλνουν ας πούμε μηνύματα, που μου λένε, «Δεν μας νοιάζει η πρώτη θέση, είσαι ήδη νικητής και είσαι ήδη ο νικητής της καρδιάς μας».

«Είναι αλλιώς όταν θα είναι εκεί η μητέρα μου. Θα μου δώσει άλλη ενέργεια που θα σκέφτομαι ότι είναι εκεί η μαμά μου και είναι κρίμα που δεν θα μπορέσει να έρθει και ο μπαμπάς μου, δηλαδή, αλλά θα με δει από το σπίτι και, μου στέλνει πολλές ευχές κάθε μέρα και, μιλάμε. Αλλά σίγουρα, θα μου δώσουνε πολλή δύναμη και οι δύο» εξομολογήθηκε ο Akylas.

