Οι Αθώοι – επόμενο επεισόδιο: Δύο χρόνια μετά το τέλος της δίκης, ο Πέτρος και η Μαργαρίτα είναι πλέον αντρόγυνο

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπερπαραγωγή του MEGA, με τίτλο «Οι Αθώοι». Το νέο επεισόδιο θα προβληθεί αυτή την Παρασκευή 15 Μαΐου, στις 22:10.
Δύο χρόνια μετά το τέλος της δίκης, ο Πέτρος και η Μαργαρίτα είναι πλέον αντρόγυνο, όμως η συμβίωσή τους έχει εξελιχθεί σε μαρτύριο. Ο Πέτρος, βασανισμένος από τις ενοχές, αναζητά διέξοδο στο ποτό και γίνεται βίαιος.
Οι Αθώοι – Παρασκευή 15 Μαΐου
Επεισόδιο 14ο: 1920, Κέρκυρα. Δύο χρόνια μετά το τέλος της δίκης, ο Πέτρος και η Μαργαρίτα είναι πλέον αντρόγυνο, όμως η συμβίωσή τους έχει εξελιχθεί σε μαρτύριο. Ο Πέτρος, βασανισμένος από τις ενοχές, αναζητά διέξοδο στο ποτό και γίνεται βίαιος. Η Μαργαρίτα, στοιχειωμένη από τον φόνο του άντρα της και την άδικη καταδίκη του Γιάννου, ταλανίζεται από αναπάντητα ερωτηματικά. Ο Πέτρος τής αποκαλύπτει τελικά την οδυνηρή αλήθεια. Συντετριμμένη, η Μαργαρίτα αναζητά παρηγοριά στη Στεφανία, καθώς οι δύο γυναίκες ενώνονται πλέον από την ίδια σκληρή μοίρα.
Συντελεστές
Πρωταγωνιστούν: Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη, Κώστας Νικούλι, Γιάννης Νιάρρος, Κίμων Κουρής, Αμαλία Καβάλη, Γιώργος Στάμος, Μαρία Καλλιμάνη, Ελένη Ζιώγα, Λουκία Μιχαλοπούλου, στον ρόλο του ερημίτη ο Χρήστος Καλαβρούζος και μια πλειάδα αγαπημένων και ταλαντούχων ηθοποιών.
Σενάριο: Ελένη Ζιώγα
Σκηνοθεσία: Νίκος Κουτελιδάκης – Άγγελος Κουτελιδάκης
Οργάνωση παραγωγής: Γιώργος Ρίγγας
Διευθυντής Φωτογραφίας: Γιάννης Φώτου
Σκηνικά: Γιώργος Γεωργίου
Κοστούμια: Μυρτώ Καρέκου
Μουσική: Χρίστος Στυλιανού
Ηχοληψία: Γιώργος Κωνσταντινέας
Μακιγιάζ: Δήμητρα Γιατράκου
Σχεδιασμός κομμώσεων: Έλενα Παρασκευά
Εκτέλεση παραγωγής: Foss Productions
Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA – MEGA 2025-2026