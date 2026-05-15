Οι Αθώοι – επόμενο επεισόδιο: Δύο χρόνια μετά το τέλος της δίκης, ο Πέτρος και η Μαργαρίτα είναι πλέον αντρόγυνο

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπερπαραγωγή του MEGA, με τίτλο «Οι Αθώοι». Το νέο επεισόδιο θα προβληθεί αυτή την Παρασκευή 15 Μαΐου, στις 22:10.

Επεισόδιο 14ο: 1920, Κέρκυρα. Δύο χρόνια μετά το τέλος της δίκης, ο Πέτρος και η Μαργαρίτα είναι πλέον αντρόγυνο, όμως η συμβίωσή τους έχει εξελιχθεί σε μαρτύριο. Ο Πέτρος, βασανισμένος από τις ενοχές, αναζητά διέξοδο στο ποτό και γίνεται βίαιος. Η Μαργαρίτα, στοιχειωμένη από τον φόνο του άντρα της και την άδικη καταδίκη του Γιάννου, ταλανίζεται από αναπάντητα ερωτηματικά. Ο Πέτρος τής αποκαλύπτει τελικά την οδυνηρή αλήθεια. Συντετριμμένη, η Μαργαρίτα αναζητά παρηγοριά στη Στεφανία, καθώς οι δύο γυναίκες ενώνονται πλέον από την ίδια σκληρή μοίρα.

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν: Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη, Κώστας Νικούλι, Γιάννης Νιάρρος, Κίμων Κουρής, Αμαλία Καβάλη, Γιώργος Στάμος, Μαρία Καλλιμάνη, Ελένη Ζιώγα, Λουκία Μιχαλοπούλου, στον ρόλο του ερημίτη ο Χρήστος Καλαβρούζος και μια πλειάδα αγαπημένων και ταλαντούχων ηθοποιών.

Σενάριο: Ελένη Ζιώγα

Σκηνοθεσία: Νίκος Κουτελιδάκης – Άγγελος Κουτελιδάκης

Οργάνωση παραγωγής: Γιώργος Ρίγγας

Διευθυντής Φωτογραφίας: Γιάννης Φώτου

Σκηνικά: Γιώργος Γεωργίου

Κοστούμια: Μυρτώ Καρέκου

Μουσική: Χρίστος Στυλιανού

Ηχοληψία: Γιώργος Κωνσταντινέας

Μακιγιάζ: Δήμητρα Γιατράκου

Σχεδιασμός κομμώσεων: Έλενα Παρασκευά

Εκτέλεση παραγωγής: Foss Productions

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA – MEGA 2025-2026