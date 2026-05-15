Survivor: Βίντεο από το σκάφος που ακρωτηρίασε τον Σταύρο Φλώρο να περνά με ταχύτητα από την περιοχή των αγωνισμάτων

Αναπάντητα τα ερωτήματα για τον βαρύτατο τραυματισμό του παίκτη του Survivor, Σταύρου Φλώρου, από τουριστικό σκάφος στον Άγιο Δομίνικο. Νέο βίντεο ντοκουμέντο δείχνει το σκάφος να περνά από το σημείο όπου διεξάγονται οι αγώνες του ριάλιτι επιβίωσης.

Στο βίντεο φαίνεται το σκάφος να περνά ξυστά από τις πλατφόρμες που έχουν τοποθετηθεί στην θάλασσα για τους αγώνες του Survivor, έχοντας αναπτύξει ταχύτητα, σύμφωνα με το «Αλήθειες με τη Ζήνα». Οι τουρίστες μάλιστα τραβούν ενθουσιασμένοι πλάνα από την εξωτική παραλία και τις εγκαταστάσεις του ριάλιτι. Ο χειριστής του σκάφους έχει ήδη προφυλακιστεί για το ατύχημα του παίκτη, ο οποίος συνεχίζει και νοσηλεύεται σε νοσοκομείο του Άγιου Δομίνικου.

Η οικογένεια του Σταύρου Φλώρου επιμένει πως ο 22χρονος παίκτης άφησε σημαδούρα πριν πέσει με τον συμπαίκτη του για ψαροντούφεκο. Υπενθυμίζεται πως ο νεαρός χτυπήθηκε από το σκάφος με αποτέλεσμα να ακρωτηριαστεί μερικώς στο αριστερό πόδι και να τραυματιστεί σοβαρά στον δεξιό του αστράγαλο.

Δείτε το βίντεο στο 01.47:

Αναμένεται μάλιστα τις επόμενες ώρες να μεταφερθεί στο στρατιωτικό νοσοκομείο των ΗΠΑ όπου τον περιμένει Έλληνας χειρούργος.

Φίλοι και συγγενείς του δήλωσαν πως ψυχολογικά είναι καλά και το μόνο που νιώθει είναι ευγνωμοσύνη για το ότι βγήκε ζωντανός.

Στην πρώτη φωτογραφία που βγήκε στη δημοσιότητα μέσα από το νοσοκομείο, φαίνεται να χαμογελαστός και ευδιάθετος.

Η εν λόγω φωτογραφία τραβήχτηκε κατά τη διάρκεια βιντεοκλήσης με την πρώην συμπαίκτρια του Survivor, Μαντίσα Τσότα.