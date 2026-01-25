Άγιος έρωτας – επόμενα επεισόδια: Ο Παύλος γνωρίζει την Ελευθερία και κερδίζει αμέσως την εμπιστοσύνη της

Η επιτυχημένη δραματική σειρά εποχής «Άγιος έρωτας» επιστρέφει στον ALPHA, με εξελίξεις που κόβουν την ανάσα. Τι θα δούμε στα επεισόδια που θα προβληθεί τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου και την Τρίτη Πέμπτη 27 Ιανουαρίου.

Ο Στέφανος αποφασίζει να εξομολογηθεί στον πατέρα Νικόλαο τις παρανομίες που κάνει με τον αδελφό του, Πέτρο. Ο Νικόλαος ζητάει απεγνωσμένα από τη Χλόη να φύγει μακριά από τη Στέρνα με τα παιδιά της, όμως χωρίς να της αποκαλύψει ότι ο Πέτρος έχει μπλέξει. Την ίδια ώρα, ο Παύλος γνωρίζει την μικρή Ελευθερία και κερδίζει αμέσως την εμπιστοσύνη της, ενώ η Χλόη και η Θάλεια δεν μπορούν να το πιστέψουν. Από την πλευρά του, ο Αντρέας αποκαλύπτει στον Χάρη την πρόταση της Χριστίνας σχετικά την υιοθεσία του μωρού της Ρίτας

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Άγιος έρωτας – Δευτέρα 26 Ιανουαρίου, στις 22:00

Επεισόδιο 55ο: Η Χριστίνα προτείνει στον Αντρέα να βοηθήσει τον Χάρη και την Αναστασία να υιοθετήσουν το μωρό της Ρίτας, που γεννήθηκε στις φυλακές. Ο Αντρέας παράλληλα, ξεκινά διαδικασίες για να της απονεμηθεί χάρη. Στο σπίτι των Μαρκόπουλων, ο μικρός Κυριάκος τσακώνεται με την Ελευθερία και η Χλόη, σε μια έκρηξη θυμού, σηκώνει το χέρι της απειλητικά επάνω του.

Ο Πέτρος παρεμβαίνει οργισμένος και απαιτεί να φύγει η μικρή από το σπίτι. Στο Δρομοκαΐτειο, η Κική πλησιάζει τη Σοφία, και η Σοφία μέσα σε μια σύγχυση την μπερδεύει με την Πετρούλα. Ο Ηλίας γίνεται μάρτυρας αυτής της τρυφερής στιγμής των δύο γυναικών και προβληματίζεται… Την ίδια ώρα ο Κυριάκος, αρχίζει να υποψιάζεται πως η φιλία της Ελένης με την Άννα, δεν είναι απλώς φιλική, ενώ ο Στέφανος αποφασίζει να εξομολογηθεί στον πατέρα Νικόλαο τις παρανομίες που κάνει με τον αδελφό του, Πέτρο.

Άγιος έρωτας – Τρίτη 27 Ιανουαρίου, στις 22:00

Επεισόδιο 56ο: Ο πατήρ Νικόλαος ζητάει απεγνωσμένα από τη Χλόη να φύγει μακριά από τη Στέρνα με τα παιδιά της, όμως χωρίς να της αποκαλύψει ότι ο Πέτρος έχει μπλέξει. Την ίδια ώρα, ο Παύλος γνωρίζει την μικρή Ελευθερία και κερδίζει αμέσως την εμπιστοσύνη της, ενώ η Χλόη και η Θάλεια δεν μπορούν να το πιστέψουν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από την πλευρά του, ο Αντρέας αποκαλύπτει στον Χάρη την πρόταση της Χριστίνας σχετικά την υιοθεσία του μωρού της Ρίτας, αλλά εκείνος δεν ξέρει πώς να το διαχειριστεί, καθώς η Αναστασία δεν γνωρίζει ότι πλέον δεν μπορεί να μείνει έγκυος. Παράλληλα, η Άννα νιώθει αδιαθεσία και προσπαθεί να κρύψει τη σχέση της με την Ελένη, ενώ ο Νικηφόρος εντοπίζει, επιτέλους, τον Βαζούρα με τη βοήθεια της Μάρως.

Εν τω μεταξύ η Σοφία, κλεισμένη ακόμα στο ψυχιατρείο, ζητάει απεγνωσμένα να δει τον πατέρα της, ενώ η Δέσποινα δέχεται τη χρηματική βοήθεια του Παύλου για την αποκατάσταση των ζημιών του σχολείου, απαιτώντας όμως να μάθει τα πραγματικά του κίνητρα.

Άγιος έρωτας – Πέμπτη 29 Ιανουαρίου, στις 21:00

Επεισόδιο 57ο: Η Χλόη συγκρούεται με τον Αργύρη και τον Πέτρο, όταν ο πρώτος μαθαίνει ότι η μικρή Ελευθερία συναντήθηκε με τον Παύλο. Η Άννα συνειδητοποιεί με τρόμο πως είναι έγκυος και εξομολογείται στον πατέρα Νικόλαο ότι δεν είναι ευτυχισμένη στον γάμο της. Η Σμαρώ λυγίζει από το πένθος για τον Κλεάνθη, ενώ ο Χάρης αποκαλύπτει άθελά του στην Αναστασία πως εκείνη δεν μπορεί να αποκτήσει παιδί. Ο Νικηφόρος εκπλήσσεται όταν μαθαίνει ότι τρεις γυναίκες δραπέτισσες, κατάφεραν να φύγουν ανενόχλητες από τον οίκο ανοχής.

Η Θάλεια ενημερώνεται πως επιτρέπονται επισκέψεις στη Σοφία, γεγονός που την αναγκάζει να συναντήσει ξανά τον Παύλο. Η Χλόη στρέφεται για ακόμη μία φορά στον πατέρα Νικόλαο για στήριξη, την ίδια στιγμή που ο Πέτρος και ο Στέφανος δέχονται πιέσεις από τους Ιταλούς. Κι ενώ ο Κυριάκος προειδοποιεί τη Δέσποινα για τις προθέσεις του Μαρκόπουλου, ένα πρόσωπο από το παρελθόν επιστρέφει στο Μαύρο Λιθάρι, φέρνοντας νέες αναταραχές.

Άγιος έρωτας – Παρασκευή 30 Ιανουαρίου, στις 21:00

Επεισόδιο 58ο: Στο Μαύρο Λιθάρι, ο Γεράσιμος συγκρούεται με τον Θόδωρο και αποφασίζει να πάει στη Στέρνα και να φέρει πίσω τη Δώρα. Η Αναστασία θυμώνει με τον Χάρη που της κράτησε κρυφό το ότι μετά την πτώση της από το σπρώξιμο της Σοφίας δεν μπορεί να κάνει παιδί. Ο Πέτρος και ο Στέφανος συστήνουν τον Ιταλό μπράβο στον Κυριάκο, ως τον προμηθευτή αρωμάτων την Ειρήνης, ενώ ο Πέτρος ξεπερνά κάθε όριο ζηλοτυπίας απέναντι στον πατέρα Νικόλαο, ο οποίος γνωρίζοντας για τις παρανομίες του, τον ξεμπροστιάζει ηθικά.

Ο Παύλος και η Δέσποινα δειπνούν μόνοι τους στο ξενοδοχείο, σε μια επικίνδυνη, «ευγενική» αναμέτρηση δύναμης. Την ίδια ώρα, η Χλόη πηγαίνει στο σπίτι του πατέρα Νικόλαου, εκείνος της ομολογεί ανοιχτά τον έρωτά του, κι οι δυο τους φιλιούνται παθιασμένα, ενώ όλα γύρω τους μοιάζουν έτοιμα να εκραγούν.

Συντελεστές

Σενάριο: Άγγελος Χασάπογλου

Σκηνοθεσία: Πιέρρος Ανδρακάκος

Πρωτότυπη μουσική: Στέφανος Κορκολής

Τραγούδι τίτλων «Άγιος έρωτας» – Στίχοι: Γεράσιμος Ευαγγελάτος, Ερμηνεία: Σοφία Μανουσάκη

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Γκοτσόπουλος, Δανάη Παππά, Δημήτρης Παπανικολάου, Ταμίλλα Κουλίεβα, Κατερίνα Παπουτσάκη, Γιάννης Τσορτέκης, Θανάσης Κουρλαμπάς, Γιώργος Καραμίχος, Γιούλικα Σκαφιδά, Μαρίνα Ψάλτη, Κωνσταντίνος Κοντογεωργόπουλος, Ηρώ Μουκίου, Γιάννης Εγγλέζος, Ελευθερία Πάλλα, Μιχάλης Πανάδης, Ιφιγένεια Καραμήτρου, Καλλιρρόη Μυριαγκού, Μαρία Κατσανδρή, Γιάννης Σίντος, Γιούλη Γεωργακοπούλου, Τζένη Καζάκου, Ντίνος Παπαγεωργίου, Αντιγόνη Μακρή, Ηρώ Πεκτέση

Παραγωγή: Primavisione