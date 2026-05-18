Akylas: Η συγκινητική ανάρτηση με τη μαμά του και εκείνον μωρό – «Εύχομαι όλοι οι γονείς να αγαπάνε τα παιδιά τους γι’ αυτό που είναι»

Αφιερωμένη στη μαμά του είναι η τελευταία ανάρτηση του Akyla. Έχοντας επιστρέψει στην Αθήνα από τη Βιέννη, ανέβασε στο Instagram κοινά τους στιγμιότυπα από τότε που ήταν μωρό αλλά και από τους τελευταίους μήνες που είχε επιλεγεί ως εκπρόσωπος της Ελλάδας στη Eurovision.

«Κοίτα μαμά, πόσα όντως καταφέραμε τους τελευταίους μήνες. Εύχομαι κανένα παιδί να μη φοβάται να ονειρεύεται», ο Akylas απευθύνθηκε σε αυτήν και ευχήθηκε κανένα παιδί να μη φοβάται να έχει όνειρα.

Μία ακόμη ευχή του ήταν να αγαπούν και να στηρίζουν οι γονείς τα παιδιά τους ακόμη και αν δεν καταλαβαίνουν.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Akylas

«Κοίτα μαμά, πόσα όντως καταφέραμε τους τελευταίους μήνες. Εύχομαι κανένα παιδί να μη φοβάται να ονειρεύεται.

Εύχομαι όλοι οι γονείς να στηρίζουν τα παιδιά τους και να τα αγαπάνε γι αυτό που είναι.

Να τα στηρίζουν κι ας μην τα καταλαβαίνουν στην αρχή».