Άγιος έρωτας – επόμενο επεισόδιο: Ο Παύλος προσπαθεί να πείσει τον Νικόλαο για τη μετάνοιά του

Η επιτυχημένη δραματική σειρά εποχής «Άγιος έρωτας» επιστρέφει στον ALPHA, με εξελίξεις που κόβουν την ανάσα. Τι θα δούμε στο επεισόδιο που θα προβληθεί από την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου.

Άγιος έρωτας – Πέμπτη 22 Ιανουαρίου, στις 21:00

Επεισόδιο 54ο: Η Σοφία στο ψυχιατρείο βασανίζεται από εφιάλτες, προκαλώντας την προσοχή της Κικής, η οποία φαίνεται να κρύβει κάτι για τον Παύλο. Ο Παύλος, εμφανώς αλλαγμένος, προσπαθεί να πείσει τον Νικόλαο για τη μετάνοιά του, όμως εκείνος αμφιβάλλει. Την ίδια δυσπιστία μοιράζονται και ο Κυριάκος με τη Θάλεια και τον Αντρέα, που υποπτεύονται πως πίσω από αυτήν τη μεταστροφή κρύβεται κάποιο ύπουλο σχέδιο. Παράλληλα, η Δέσποινα βρίσκεται μπροστά σε ένα απρόσμενο δίλημμα, όταν ο Παύλος της προτείνει να χρηματοδοτήσει την αποκατάσταση του σχολείου. Ο Κυριάκος αρχίζει να προβληματίζεται έντονα για τη «φιλία» της Ελένης και της Άννας, ενώ ο Πέτρος εξαγριώνεται με τη Χλόη όταν εκείνη φεύγει απροειδοποίητα από το σπίτι. Η Χλόη, απελπισμένη από την απόρριψη της Ελευθερίας, καταρρέει στην αγκαλιά του Νικόλαου. Στο μεταξύ, στον οίκο ανοχής, η Αγγέλα και οι υπόλοιπες δραπέτισσες αιφνιδιάζονται από την ξαφνική επίσκεψη του Νικηφόρου. Την ίδια ώρα στη φυλακή, ο Χάρης αποκαλύπτει στη Χριστίνα ότι η Αναστασία δεν μπορεί πια να αποκτήσει παιδιά μετά το ατύχημά της, όμως εκείνη βρίσκει μια αναπάντεχη λύση στο πρόβλημά του.

Συντελεστές

Σενάριο: Άγγελος Χασάπογλου

Σκηνοθεσία: Πιέρρος Ανδρακάκος

Πρωτότυπη μουσική: Στέφανος Κορκολής

Τραγούδι τίτλων «Άγιος έρωτας» – Στίχοι: Γεράσιμος Ευαγγελάτος, Ερμηνεία: Σοφία Μανουσάκη

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Γκοτσόπουλος, Δανάη Παππά, Δημήτρης Παπανικολάου, Ταμίλλα Κουλίεβα, Κατερίνα Παπουτσάκη, Γιάννης Τσορτέκης, Θανάσης Κουρλαμπάς, Γιώργος Καραμίχος, Γιούλικα Σκαφιδά, Μαρίνα Ψάλτη, Κωνσταντίνος Κοντογεωργόπουλος, Ηρώ Μουκίου, Γιάννης Εγγλέζος, Ελευθερία Πάλλα, Μιχάλης Πανάδης, Ιφιγένεια Καραμήτρου, Καλλιρρόη Μυριαγκού, Μαρία Κατσανδρή, Γιάννης Σίντος, Γιούλη Γεωργακοπούλου, Τζένη Καζάκου, Ντίνος Παπαγεωργίου, Αντιγόνη Μακρή, Ηρώ Πεκτέση

Παραγωγή: Primavisione