Politico για Eurovision: Παρά το μποϊκοτάζ και τις διαμαρτυρίες, το Ισραήλ συνεχίζει να βγαίνει 2ο

Σε έναν συγκλονιστικό τελικό η Dara με το «Bangaranga» κατέκτησε την κορυφή του 70ού Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision, χαρίζοντας τη νίκη για πρώτη φορά στη Βουλγαρία. Τη δεύτερη θέση της φετινής διοργάνωσης κατέκτησε το Ισραήλ με 343 βαθμούς.

Η Ισπανία, η Ολλανδία, η Ιρλανδία, η Ισλανδία και η Σλοβενία ​​πραγματοποίησαν το μεγαλύτερο πολιτικό μποϊκοτάζ στην ιστορία της Eurovision κατά της συμμετοχής του Ισραήλ, επικαλούμενοι τον πόλεμό του στη Γάζα, ο οποίος έχει σκοτώσει περισσότερους από 72.740 Παλαιστίνιους από την έναρξή του τον Οκτώβριο του 2023.

Ο Ισραηλινός τραγουδιστής Νόαμ Μπετάν δέχθηκε έντονες επευφημίες, αν και υπήρξαν κάποιες αποδοκιμασίες καθώς ερμήνευσε το τραγούδι «Michelle», μια ροκ μπαλάντα στα εβραϊκά, γαλλικά και αγγλικά.

Ήταν η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που το Ισραήλ τερμάτισε δεύτερο. Οι διοργανωτές της Eurovision αυστηροποίησαν τους κανόνες ψηφοφορίας φέτος μετά από ισχυρισμούς ότι το Ισραήλ είχε ξεκινήσει μια έντονη εκστρατεία άσκησης πίεσης για να εξασφαλίσει ψήφους για την συμμετοχή το, όπως με διαφημίσεις στο YouTube.

Πριν από τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου (16.05.2026), φιλοπαλαιστινιακές ομάδες διαδήλωσαν κατά της συμμετοχής του Ισραήλ κρατώντας πλακάτ που έγραφαν «Μπλοκάρετε τη Eurovision» και «Καμία σκηνή στους γενοκτόνους».

Ο ισπανικός δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας RTVE, παραδοσιακά ένας από τους κύριους υποστηρικτές της Eurovision, όχι μόνο μποϊκοτάρισε τον διαγωνισμό, αλλά αρνήθηκε και να προβάλει την εκπομπή.

Ο βελγικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας VRT δήλωσε πριν από τον τελικό ότι ήταν απίθανο να συμμετάσχει στην Eurovision της επόμενης χρονιάς, εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση Ραδιοτηλεόρασης, η οποία διοργανώνει τη διοργάνωση, δεν διεξήγαγε άμεση ψηφοφορία για τη συμμετοχή του Ισραήλ στον διαγωνισμό.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση Ραδιοτηλεόρασης (EBU), η οποία διοργανώνει την Eurovision, έχει επανειλημμένα υπογραμμίσει ότι ο διαγωνισμός τραγουδιού δεν είναι πολιτικός και ότι κάθε μέλος-ραδιοτηλεοπτικός φορέας που ακολουθεί τους κανόνες της EBU είναι επιλέξιμος να συμμετάσχει.

Η Eurovision είναι «απολιτίκ» αλλά είναι «τόσο μεγάλη εκδήλωση που έχει πολιτικό αντίκτυπο», δήλωσε ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της EBU, Jean Philip De Tender, στο POLITICO.

Η EBU αναθεώρησε το σύστημα ψηφοφορίας της Eurovision φέτος, μετά από υποδείξεις ότι η ισραηλινή κυβέρνηση επηρέασε άδικα τα αποτελέσματα του περασμένου έτους μέσω μιας μαζικής εκστρατείας ψηφοφορίας. Ο εθνικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας του Ισραήλ, KAN, αρνήθηκε αυτούς τους ισχυρισμούς.

Μιλώντας πριν από τον τελικό του Σαββάτου το βράδυ, ο επικεφαλής της Eurovision, Martin Green, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι το σύστημα ψηφοφορίας είναι «δίκαιο και ασφαλές».