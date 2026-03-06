Media

Άγιος έρωτας: Ο Στέλιος Μάινας μπαίνει στη σειρά και θα υποδυθεί τον πατέρα του Δημήτρη Γκοτσόπουλου

Τα πάντα για τον ρόλο και οι πρώτες φωτογραφίες
Στέλιος Μάινας και Δημήτρης Γκοτσόπουλος
O Στέλιος Μάινας και ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος

Ο Στέλιος Μάινας «εισβάλλει» στον «Άγιο έρωτα» του ALPHA για να φέρει νέες εξελίξεις στις ζωές των ηρώων και κυρίως στου πατρός Νικολάου.

Ο γνωστός ηθοποιός αναλαμβάνει τον ρόλο του Λεωνίδα Μιχαλέα, ο οποίος είναι ο πατέρας του ιερέα και ερχόμενος στη Στέρνα θα γίνει σύμμαχός του και ορκισμένος εχθρός του Μαρκόπουλου. Μάλιστα, ο Στέλιος Μάινας έχει γυρίσει ήδη τις πρώτες του σκηνές στον «Άγιο έρωτα» και σας δίνουμε μία… γεύση. 

Ποιος είναι ο Λεωνίδας Μιχαλέας

Είναι ένας άνθρωπος που η ζωή τον δοκίμασε σκληρά, χωρίς όμως να του πάρει την ανθρωπιά. Παραμένει προσηνής, δίκαιος και εύστροφος, από εκείνους τους άντρες που μιλούν λίγο, ακούν πολύ και ζυγίζουν τα πράγματα πριν αποφασίσουν. Έχει, όμως, και μια ατσάλινη πλευρά: όταν πρόκειται για το σωστό και το δίκαιο, δεν λογαριάζει κόστος.

Στέλιος Μάινας
Ο Στέλιος Μάινας σε σκηνή της σειράς

Από τα νιάτα του ήταν μουσικός. Το βιολί του υπήρξε η σταθερά της ζωής του, σε γάμους, σε πανηγύρια, σε γιορτές και σε ξενύχτια. Ακόμα και στα πιο δύσκολα χρόνια, η μουσική ήταν ο τρόπος του να ενώνει ανθρώπους.

Το 1947 εντάχθηκε στον Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας σε θέση οπισθοφυλακής και επιμελητείας, ποτέ δεν ήταν άνθρωπος που αναζητούσε τη μάχη. Τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε το 1948 σε νοσοκομείο της Γιουγκοσλαβίας, όπου εγκλωβίστηκε μετά το κλείσιμο των συνόρων. Επιστρέφει στην Ελλάδα μα δε βρίσκει κανέναν στο χωριό του. Έτσι, ξαναπιάνει το βιολί του και εντάσσεται σε μπουλούκι μουσικών, γυρίζοντας την Ελλάδα ψάχνοντας να βρει την οικογένειά του.

Στέλιος Μάινας
O Στέλιος Μάινας μπαίνει στον «Άγιο έρωτα»

Ερχόμενος στη Στέρνα θα μάθει τι συνέβη στη Χαρά και θα γίνει ορκισμένος εχθρός του Μαρκόπουλου. Θα προσπαθήσει να φέρει εις πέρας το σχέδιο που ξεκίνησαν ο πατήρ Νικόλαος και η Πετρούλα, να εκδικηθούν, δηλαδή, τον Μαρκόπουλο και να δικαιώσουν τη μνήμη της Χαράς.

Σημειώνεται ότι ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος αποκάλυψε προ ημερών ότι ο Στέλιος Μάινας εντάσσεται στο καστ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Media
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
161
156
73
56
55
Media: Περισσότερα άρθρα
Λάμπρος Κωνσταντάρας: «Δεν βλέπω τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαμε να ξανασυνυπάρξουμε με την Ελένη Τσολάκη»
Για την Μαρία Μπακοδήμου στο τηλεπαιχνίδι «Ο πιο αδύναμος κρίκος» είπε: «Η Μαρία μού αρέσει πάρα πολύ και το παιχνίδι επίσης, άκουσα τις αυστηρές κριτικές αλλά ας περιμένουμε λίγο μερικά επεισόδια»
Κωνσταντάρας
Newsit logo
Newsit logo