Άγιος έρωτας – spoiler: Φονικός σεισμός διαλύει τη Στέρνα

Οι ήρωες αναμένεται να έρθουν αντιμέτωποι με νέα σοβαρά και προβλήματα στη συνέχεια της σειράς «Άγιος έρωτας», που προβάλλεται από τον ALPHA. Στο επίκεντρο των εξελίξεων θα βρεθεί τόσο η Χριστίνα και ο Αντρέας όσο και ο Παύλος.

Σύμφωνα με το περιοδικό MyTV, το τελευταίο επεισόδιο της χρονιάς στον «Άγιο έρωτα» στον ALPHA, αναδύεται σαν μια καταιγίδα που σαρώνει τις ζωές όλων των ηρώων, καθώς τα συντρίμμια που αφήνει πίσω του ο καταστροφικός σεισμός που θα χτυπήσει τη Στέρνα θα δημιουργήσουν ανοιχτές πληγές.

Η Χλόη παλεύει με το βάρος της αλήθειας, ένα βάρος που δεν μπορεί πια να κρύβεται. Ο πατέρας Νικόλαος, στο μεταξύ, της αποκαλύπτει ότι η υγεία της Πετρούλας χειροτερεύει ραγδαία. Η είδηση αυτή τη διαπερνά σαν ηλεκτρικό ρεύμα: αποφασίζει πως δεν υπάρχει άλλος χρόνος για ψέματα. Τρέμοντας, πηγαίνει στην Πετρούλα και της εξομολογείται την πατρότητα του μικρού Κυριάκου.

Η Πετρούλα πεθαίνει

Την ίδια στιγμή, η Πετρούλα, πιο αδύναμη από ποτέ, αφήνει την τελευταία της πνοή στα χέρια του πατέρα Νικόλαου. Εκείνος καταρρέει συνειδητοποιώντας ότι η μητέρα του είναι νεκρή, σαν να σπάνε μέσα του δεσμοί χρόνων. Πριν φύγει, όμως, μια συνομιλία ανάμεσα σε μητέρα και γιο φτάνει στα αυτιά της Φανής: μια αποκάλυψη που τη σοκάρει και πυροδοτεί νέα ερωτήματα. Η Χλόη λίγο αργότερα πληροφορείται τον θάνατο της Πετρούλας και τρέχει πίσω στον πατέρα Νικόλαο, προσπαθώντας να στηρίξει τον γκρεμισμένο του κόσμο.

Τίποτα ωστόσο δεν τους προετοιμάζει για όσα θα ακολουθήσουν: ενώ βρίσκουν επιτέλους τη μικρή Ελευθερία, πριν από την πολυπόθητη αγκαλιά, η γη αρχίζει να τρέμει! Ένας καταστροφικός σεισμός ξεσπάει κάτω από τα πόδια τους. Η πόλη σείεται λες και μια αόρατη δύναμη την τραβάει προς τα κάτω. Ξενοδοχεία, σπίτια, δρόμοι θρυμματίζονται, άνθρωποι ουρλιάζουν, τρέχουν, πέφτουν. Η Θάλεια, ο Κλεάνθης και η Σοφία βρίσκονται στο επίκεντρο της καταστροφής, αντιμέτωποι με την ωμή δύναμη της φύσης. Ο Χάρης, ως γιατρός, πετάγεται στην πρώτη γραμμή. Σώζει, τρέχει, εμψυχώνει, αλλά η καρδιά του ραγίζει όταν αντικρίζει τραυματισμένους τους δικούς του ανθρώπους, εκείνους που αγαπά.

Η ομολογία της Χριστίνας και η αθώωση του Παύλου

Η δίκη του Παύλου παίρνει απροσδόκητη τροπή. Ο εισαγγελέας προτείνει την αθώωσή του μετά την ομολογία της Χριστίνας για τον φόνο της Κατρίν. Η ίδια οδηγείται ξανά στη φυλακή, φορτωμένη με τις συνέπειες μιας πράξης που δεν έκανε. Ο Νικηφόρος, στο μεταξύ, επισκέπτεται την Αγγέλα, για να της ανακοινώσει τον θάνατο της Νότας. Ο πόνος κυλάει ανάμεσα στα κάγκελα, μια είδηση που κανείς δεν μπορεί να ακούσει χωρίς να λυγίσει.

Κι ενώ όλα μοιάζουν να σκοτεινιάζουν, μια νέα ζωή παλεύει να έρθει στον κόσμο. Σπάνε τα νερά της Ρίτας. Φωνάζει, ψάχνει για βοήθεια, αλλά οι δεσμοφύλακες αρνούνται να φέρουν γιατρό. Η Χριστίνα, με χέρια που τρέμουν αλλά καρδιά αποφασισμένη, καλείται να βοηθήσει στη γέννα. Κανείς δεν γνωρίζει τι θα φέρει η επόμενη μέρα. Το επεισόδιο τελειώνει αφήνοντας πίσω του ένα πέπλο αβεβαιότητας.