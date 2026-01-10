Άγιος έρωτας – spoiler: Η Ελευθερία μαθαίνει την αλήθεια για τη Χλόη και την απορρίπτει

Οι ήρωες αναμένεται να έρθουν αντιμέτωποι με νέα σοβαρά και προβλήματα στη συνέχεια της σειράς «Άγιος έρωτας», που προβάλλεται από τον ALPHA.

Σύμφωνα με το περιοδικό MyTV, στον «Άγιο έρωτα» στον ALPHA, ο φονικός σεισμός που χτυπά τη Στέρνα αφήνει πίσω του, όπως θα δούμε, βαριές απώλειες και μεγάλες υλικές καταστροφές. Οι κάτοικοι προσπαθούν να συνέλθουν από το σοκ, ενώ έννοια όλων είναι οι τραυματίες. Το ξενοδοχείο μετατρέπεται πρόχειρα σε αναρρωτήριο και ο πατέρας Νικόλαος, παρά το πένθος του για την απώλεια της Πετρούλας, καταβάλλει μαζί με τη Φανή υπεράνθρωπες προσπάθειες για να βοηθήσει τους τραυματίες.

Την ίδια στιγμή ο Χάρης κάνει τα πάντα για να σώσει τον βαριά τραυματισμένο Κλεάνθη, ενώ η Χλόη και ο Αργύρης βρίσκονται σε πολύ δύσκολη θέση, καθώς πρέπει να μεταφέρουν τα νέα για τον θάνατο του Γιάννου στη μικρή Ελευθερία.

Παράλληλα, η Πόπη χαροπαλεύει στο νοσοκομείο. Οι επόμενες ώρες είναι πολύ κρίσιμες για όλους. Ο σεισμός έχει αφήσει πίσω του τη Στέρνα μισογκρεμισμένη με τον πατέρα Νικόλαο να αφήσει πίσω την κηδεία της μητέρας του και να δίνει όλου του την προσοχή στους συγχωριανούς του. Με τη βοήθεια της Φανής και του Λάμπρου προετοιμάζουν την εκκλησία για να φιλοξενήσουν ανθρώπους που έχασαν τα σπίτια τους και ο Κυριάκος, αντίστοιχα, ανοίγει το ξενοδοχείο ως καταφύγιο. Την επομένη αν και η κατάσταση του Κλεάνθη είναι κρίσιμη, καταφέρνει να ενώσει ξανά την Ειρήνη και τον Αργύρη, ενώ η βαριά τραυματισμένη Πόπη νιώθοντας ότι το τέλος της πλησιάζει αποφασίζει να αποκαλύψει στη μικρή Ελευθερία την αλήθεια για τους βιολογικούς της γονείς.

Όμως η μικρή αντιδρά έντονα όταν μαθαίνει ότι ο πατέρας είναι ο Αργύρης και η Χλόη η μητέρα της. Ξεσπά σε κλάματα, αρνείται να δεχτεί πως είναι αλήθεια και δεν θέλει να έχει καμία επαφή μαζί τους. Η αντίδραση της μικρής πληγώνει τη Χλόη, η οποία είναι καταρρακωμένη αλλά αποφασίζει πως το καλύτερο που μπορεί να κάνει είναι να της δώσει λίγο χρόνο… Η νύχτα σκεπάζει τη Στέρνα και ο πατέρας Νικόλαος προσεύχεται για την ψυχή της Πετρούλας. Την ίδια στιγμή ένα νέο αστέρι αναδύεται στον ουρανό. Μια ψυχή που θα τους προσέχει πια όλους από ψηλά… Ο θάνατος της Πετρούλας και του Κλεάνθη έχει αφήσει σε όλους τα σημάδια του.

Οι μέρες περνούν και ο Πέτρος εξαγριώνεται με τη Χλόη όταν εκείνη φεύγει απροειδοποίητα από το σπίτι. Η Χλόη, σύμφωνα με το ρεπορτάζ μας, απελπισμένη από την απόρριψη της Ελευθερίας, καταρρέει στην αγκαλιά του πατέρα Νικόλαου, ο οποίος της συμπαραστέκεται για ακόμα μια φορά.

Ο Παύλος επιστρέφει στην Στέρνα ζητώντας συγχώρεση

Ο Παύλος, μετά από οξύ καρδιακό επεισόδιο, μεταφέρεται εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Η Σοφία, αποκομμένη από όλους στο κρατητήριο, αγωνιά για την τύχη του Παύλου, ενώ η Θάλεια καλείται να πάρει μια απόφαση που θα καθορίσει την επιβίωσή του. Την ίδια στιγμή στις φυλακές, η Χριστίνα διασώζει το μωρό της Ρίτας αλλά και τη διευθύντρια, η οποία της προσφέρει μια απρόσμενη ανταμοιβή για την πράξη της. Λίγο αργότερα, η Αγγέλα με τις υπόλοιπες δραπέτισσες, στήνει νέο «στρατόπεδο» στον οίκο ανοχής, ενώ η Χριστίνα προστατεύει το μωρό της Ρίτας και αρνείται να προδώσει την Αγγέλα. Οι μέρες περνούν και η επιστροφή του Παύλου στη Στέρνα σηματοδοτεί μια νέα εποχή, καθώς εκείνος εμφανίζεται αλλαγμένος και μετανιωμένος, μετά την περιπέτεια της υγείας του. Κάποια στιγμή εκείνος επισκέπτεται τον πατέρα Νικόλαο και του ζητάει κάτι, που τον αφήνει άναυδο. Συγκεκριμένα ο Παύλος, εμφανώς αλλαγμένος, προσπαθεί να πείσει τον πατέρα Νικόλαο για τη μετάνοιά του, όμως εκείνος αμφιβάλλει.

Την ίδια δυσπιστία μοιράζονται και ο Κυριάκος με τη Θάλεια και τον Αντρέα, που υποπτεύονται πως πίσω από αυτήν τη μεταστροφή κρύβεται κάποιο ύπουλο σχέδιο. Στη συνέχεια, η Δέσποινα βρίσκεται μπροστά σε ένα απρόσμενο δίλημμα, όταν ο Παύλος της προτείνει να χρηματοδοτήσει την αποκατάσταση του σχολείου. Κι ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, η Σοφία είναι έγκλειστη σε ψυχιατρείο στην Αθήνα και προκαλεί το ενδιαφέρον ενός ψυχίατρου, του Ηλία Δημάτου (Γιώργος Νούσης). Εκεί γνωρίζει και μια καθαρίστρια, την Κική (Μελίνα Βαμβακά), με την οποία τη συνδέουν πολύ περισσότερα από το περιβάλλον του ψυχιατρείου, αν και το αγνοεί. Όμως εκείνη αρχίζει να βασανίζεται από εφιάλτες προκαλώντας την προσοχή της Κικής, η οποία φαίνεται να κρύβει κάτι για τον Παύλο.

Από την άλλη η Άννα και η Ελένη περνάνε μαζί στιγμές ευτυχίας, κινδυνεύει να αποκαλυφθεί το μυστικό τους. Κι αυτό γιατί ο Κυριάκος αρχίζει να προβληματίζεται έντονα για τη «φιλία» της Ελένης και της Άννας. Στο μεταξύ, στον οίκο ανοχής, η Αγγέλα και οι υπόλοιπες δραπέτισσες αιφνιδιάζονται από την ξαφνική επίσκεψη του Νικηφόρου. Την ίδια ώρα στη φυλακή, ο Χάρης αποκαλύπτει στη Χριστίνα ότι η Αναστασία δεν μπορεί πια να αποκτήσει παιδιά μετά το ατύχημά της, όμως εκείνη βρίσκει μια αναπάντεχη λύση στο πρόβλημά του.