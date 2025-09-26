Συμβαίνει τώρα:
Άκης Παυλόπουλος για Ιωάννα Τούνη: «Θα ήθελα να με κάνει follow» είπε on air ο παρουσιαστής

Τον θαυμασμό του προς την Ιωάννα Τούνη αποφάσισε να εξομολογηθεί δημόσια ο Άκης Παυλόπουλος
Ο Άκης Παυλόπουλος κατά τη διάρκεια της εκπομπής που παρουσιάζει στον ΣΚΑΪ

Ο Άκης Παυλόπουλος έδειξε για ακόμα μια φορά το χιούμορ που τον χαρακτηρίζει, με μια ιδιαίτερη αναφορά στην Ιωάννα Τούνη.  

Όλα άρχισαν, όταν ο Δημήτρης Οικονόμου ανέφερε ότι άκουσε την προηγούμενη ημέρα στο ραδιόφωνο τον Χρήστο Κούτρα να λέει ότι θέλει να τον κάνει follow στο instagram η Ελένη Μενεγάκη, με τον Άκη Παυλόπουλο να του απαντά ότι εκείνος προτιμά να τον κάνει follow η Ιωάννα Τούνη.

«Άκουσα χθες τον Χρήστο Κούτρα που έκανε αίτημα στο ραδιόφωνο να τον κάνει follow η Μενεγάκη. Τι λες φίλε; Αυτό το βάζεις στο βιογραφικό σου και περνάς σε όποια δουλειά θες… Φτάνει μόνο αυτό φίλε» ανέφερε αρχικά ο Δημήτρης Οικονόμου.

«Εγώ θα ήθελα η Ιωάννα Τούνη να με κάνει follow. Η κυρία Τούνη» απάντησε από τη δική του πλευρά ο Άκης Παυλόπουλος με τον Μιχάλη Οικονόμου να σχολιάζει: «Εσύ το τερμάτισες».

Όλα αυτά την ώρα που η Ιωάννα Τούνη βρισκόταν στο επίκεντρο συζητήσεων στα social media, με αφορμή ένα βίντεο που ανέβασε από το Μετρό Θεσσαλονίκης. Ορισμένα από τα αιχμηρά σχόλια για εκείνη, την έκαναν να απαντήσει.

