Akylas: Δείτε την guest εμφάνιση σε τηλεοπτική σειρά της ΕΡΤ

Ο Akylas εισβάλλει στην τηλεοπτική σειρά της ΕΡΤ1, «Το Παιδί» και το Νεοχώρι χορεύει στους ρυθμούς του «Ferto».

Ο Akylas στη σειρά της ΕΡΤ έπαιξε τον… ευατό του, διατηρώντας την πραγματική ταυτότητά του.

Σε απόσπασμα του επεισοδίου που προβλήθηκε χθες την Τετάρτη (15.04.2026), ο τραγουδιστής εμφανίστηκε αρχικά να κοιμάται σε μία καντίνα, μετά από ένα ξέφρενο μπάτσελορ στο Νεοχώρι Αρκαδίας, λίγο πριν εμφανιστεί να τραγουδήσει στο γλέντι του γάμου της Τιτίκας και του Βαγγέλη.

Ο εκπρόσωπος της Ελλάδας στη Eurovision 2026 διατήρησε τα μαύρα γυαλιά ηλίου και τον σκούφο, που φοράει στις εμφανίσεις για την προώθηση του κομματιού του «Ferto», ολοκληρώνοντας την εικόνα του με ένα λευκό T-shirt που έγραφε «αγκαλίτσα;».

Οι αναποδιές δεν αργούν να κάνουν την εμφάνισή τους, καθώς, μετά από ένα επεισοδιακό μπάτσελορ, ο τραγουδιστής για τον γάμο, ο Akylas, αγνοείται… Με τη βοήθεια των «ειδικών» στα μυστήρια του χωριού, του Δημήτρη και της Ανθούλας, όλα βαίνουν καλώς και ο Akylas εμφανίζεται εγκαίρως στο γλέντι, ξεσηκώνοντας τους πάντες με το «Ferto».