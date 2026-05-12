Akylas – Eurovision: «Το μήνυμα της ιστορίας είναι η προσπάθεια να διατηρούμε την αθωότητα» γράφει το BBC

Ο Akylas ρίχνεται στην «αρένα» της φετινής Eurovision και ήδη έχει καταφέρει να κεντρίσει τα βλέμματα. Το BBC, αναφέρει σε άρθρο του πως ο Έλληνας καλλιτέχνης συγκαταλέγεται στα φαβορί και αυτό δεν συμβαίνει τυχαία, όπως επισημαίνεται. Τόσο η μουσική, όσο και η χορογραφία του Φωκά Ευαγγελινού δεν περνούν απαρατήρητα από τους fan του μουσικού διαγωνισμού.

Στο άρθρο του BBC, λίγο πριν τον πρώτο ημιτελικό της Eurovision, αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Προς το παρόν η Φινλανδία είναι το φαβορί για τη νίκη, αλλά η Ελλάδα δεν απέχει πολύ. Στέλνουν τον Akyla, ο οποίος έκανε το ασυνήθιστο βήμα να συνδυάσει παραδοσιακά ελληνικά όργανα με ηχητικά εφέ τύπου Super Mario και έναν συναρπαστικό ρυθμό house.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με τίτλο “Ferto”, το τραγούδι του αρχικά μοιάζει με ύμνο στη φήμη, ”Θέλω δόξα, αιωνιότητα και χρήματα”. Και στη συνέχεια, η μουσική σβήνει και ο Akylas τραγουδάει απευθείας στη μητέρα του, η οποία τον μεγάλωσε μόνη της κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα. ”(Θα) φροντίσω να μην μας λείψουν ποτέ ξανά”, υπόσχεται».

Ακόμα ένα στοιχείο που ξεχώρισε από το άρθρο ήταν η αναφορά στο κουστούμι που επέλεξε ο Akylas να φορέσει στο τιρκουάζ χαλί της Eurovision, το οποίο παρέπεμπε στον «Μικρό Πρίγκιπα». «Το μήνυμα της ιστορίας είναι η προσπάθεια να διατηρούμε την αθωότητα μεγαλώνοντας σε έναν δύσκολο κόσμο, καθώς και το πόσο σημαντικό είναι να προστατεύεις αυτό που αγαπάς, όπως ο Μικρός Πρίγκιπας το τριαντάφυλλό του» αναφέρεται στο άρθρο.

Σε αυτό το βίντεο δείτε πάνω αριστερά πώς φαίνεται τηλεοπτικά η γέφυρα #eurovisiongr pic.twitter.com/prdHZrjzQX — akounamatata (@agrotisleme) May 11, 2026

O Akylas θα εμφανιστεί τέταρτος στη σειρά στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision. Στον ίδιο ημιτελικό συμμετέχουν χώρες όπως η Σουηδία, η Ιταλία και η Φινλανδία, που επίσης θεωρούνται ισχυροί ανταγωνιστές. Ο δεύτερος ημιτελικός θα διεξαχθεί την Πέμπτη 14 Μαΐου, με 18 χώρες να διεκδικούν την πρόκριση. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ουκρανία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Φινλανδία παρουσιάζεται ως το φαβορί από τις στοιχηματικές για την κατάκτηση της φετινής Eurovision, (απόδοση μεταξύ 2,2 με 2,5). Δανία, Γαλλία και Αυστραλία εμφανίζονται να συμπληρώνουν την πρώτη τετράδα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των στοιχηματικών εταιριών.