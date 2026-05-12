Γρηγόρης Αρναούτογλου: Ο Γιώργος Λιανός είναι σοκαρισμένος, είναι δίπλα στον τραυματισμένο παίκτη του Survivor

Γρηγόρης Αρναούτογλου και Γιώργος Λιανός συνομίλησαν τηλεφωνικά, λίγες ώρες μετά το σοβαρό ατύχημα που σημειώθηκε στον Άγιο Δομίνικο, στο περιθώριο του Survivor. Ο παρουσιαστής του ριάλιτι βρισκόταν σε σοκ, όπως ανέφερε ο συνάδελφός του. Όταν συζήτησαν, ο νεαρός τραυματίας βρισκόταν στα χέρια των γιατρών που προσπαθούσαν να σταθεροποιήσουν την κατάσταση της υγείας του.

Πιο συγκεκριμένα, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου είπε ότι ο Γιώργος Λιανός είναι συγκλονισμένος από αυτό που έχει συμβεί, και εξήγησε πως για λίγες ημέρες θα απουσιάζει από τον «Sfera 102,2».

«Έχει συμβεί κάτι από χθες βράδυ στο Survivor. Mίλησα με τον Γιώργο Λιανό χθες βράδυ γιατί τον έψαξα και με πήρε τηλέφωνο. Δεν είναι σε κατάσταση ο Γιώργος να βγει στην εκπομπή για 2-3 μέρες. Είναι σοκαρισμένος κι αυτός από όλο αυτό που έχει συμβεί. Είναι πάρα πολύ στενοχωρημέμνος.

Είναι δίπλα στον παίκτη… Ξέρουμε ο Γιώργος πόσο ευαίσθητος είναι, και ότι όλο του το μυαλό είναι εκεί, όσο γίνεται να πηγαίνει καλά αυτό το παιδί. Κάνω αυτή την ανακοίνωση γιατί για κάποιες μέρες θα λείψει και θα ξαναβγεί όποτε νιώσει καλά» είπε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

Υπενθυμίζεται ότι ο παίκτης του Survivor έχει τραυματιστεί σοβαρά στα πόδια και το ένα έχει υποστεί ακρωτηριασμό από το γόνατο και κάτω.