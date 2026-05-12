Survivor: «Τον χτύπησε σκάφος ενώ υπήρχε σημαδούρα» λένε οι γονείς του παίκτη που ακρωτηριάστηκε από το γόνατο και κάτω

Σε κατάσταση σοκ οι γονείς του νεαρού τραυματία μετά το σοβαρό ατύχημα του παιδιού τους στο Survivor. Σε δηλώσεις που έκαναν στο newsit.gr, περιέγραψαν το χτύπημα σκάφους στον γιο τους, στη θάλασσα και τόνισαν ότι πολύ σύντομα θα βρεθούν στο πλευρό του, στον Άγιο Δομίνικο. Όπως έχει γίνει γνωστό, ο νεαρός υπέστη μερικό ακρωτηριασμό στο αριστερό του πόδι και σοβαρό τραύμα στον δεξιό αστράγαλο. Η μητέρα και ο πατέρας του, ενημερώθηκαν από την παραγωγή τηλεφωνικά.

Η μητέρα του τραυματία ανέφερε στο newsit.gr για το σοβαρό ατύχημα, στο περιθώριο του Survivor: «Το παιδί μου το χτύπησε ένα τουριστικό σκάφος. Απ´οτι έμαθα τα παιδιά ήταν μέσα στα όρια και υπήρχε σημαδούρα. Το σκάφος μπήκε στα δικά τους όρια και αυτό δεν έπρεπε. Το παιδί χτύπησε πολύ».

«Η κατάσταση του είναι ακόμα κρίσιμη αλλά έχει σταθεροποιηθεί, όμως έχουμε ακόμα πορεία. Το ποδαράκι του, δυστυχώς, από το γόνατο και κάτω έχει ακρωτηριαστεί» πρόσθεσε η μητέρα του τραυματία.

Πρόσθεσε πως: «Είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα όμως περιμένουμε και ελπίζουμε. Εμείς ενημερωθήκαμε χθες. Αφού τον χτύπησε το σκάφος προφανώς τον χτύπησε η προπέλα αλλά δεν το γνωρίζουμε ακριβώς. Δεν ρώτησε. Πέρασε ένα βαρύ και δύσκολο χειρουργείο, έχασε πολύ αίμα όμως είχε τις αισθήσεις του. Θα χρειαστούν πολλά χειρουργεία».

Ο πατέρας του ανέφερε στο newsit.gr: «Το παιδί ήταν για ψαροντούφεκο μαζί με τον Μάνο τον Μαλλιαρό. Είχανε και σημαδούρα. Ήρθε ένα σκαφάκι απ’ αυτό που καβαλάει τα άτομα… Το σκάφος χτύπησε τη σημαδούρα και μετά χτύπησε τον γιο μου. Κινδύνεψε η ζωή του γιατί έχασε αρκετό αίμα.

Προσπάθησε να τον σώσει ο οδηγός. Τον βγάλανε με την βάρκα. Είκοσι λεπτά σε μια παραλία, που ’χε ένα ασθενοφόρο ευτυχώς. Και μετά από κει άλλα 20 λεπτά νοσοκομείο, 6 ώρες μέσα στο χειρουργείο. Ήταν μια δύσκολη κατάσταση και παραμένει πάλι δύσκολη. Ακρωτηριάστηκε κάτω από το γόνατο, το αριστερό και είναι χτυπημένος αρκετά και ο αστράγαλος».

Ο πατέρας του τραυματία παραχώρησε δηλώσεις και στην εκπομπή «Buongiorno» του Mega: «Έκανε περίπου 40 λεπτά για να φτάσει στο νοσοκομείο. Έχασε κι άλλο αίμα στην πορεία. Το ότι έζησε είναι θαύμα» ανέφερε.

Η είδηση κάνει τον γύρο του κόσμου, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι οι υπόλοιποι παίκτες του Survivor είναι σοκαρισμένοι. Σχετικά με το ατύχημα ο ΣΚΑΪ και η AcunMedya εξέδωσαν ανακοινώσεις με το κανάλι να γνωστοποιεί ότι αναστέλλεται η μετάδοση του παιχνιδιού.

«Το ατύχημα φέρεται να έλαβε χώρα όταν τουριστικό σκάφος τραυμάτισε τον παίκτη, ο οποίος ψάρευε με ψαροντούφεκο εκτός της διαγωνιστικής διαδικασίας του ριάλιτι.

Από την πρώτη στιγμή υπήρξε άμεση κινητοποίηση για την παροχή βοήθειας και την ασφαλή μεταφορά του τραυματία, ενώ οι αρμόδιες λιμενικές αρχές διερευνούν τα αίτια του συμβάντος προκειμένου να εξακριβωθούν πλήρως οι συνθήκες. Ο παίκτης παραμένει στο νοσοκομείο σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση εκτός κινδύνου», ανέφερε η AcunMedya