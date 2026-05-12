Media

Survivor: Στο νοσοκομείο με νευρικό κλονισμό ο Μάνος Μαλλιαρός μετά τον ακρωτηριασμό του συμπαίκτη του στον Άγιο Δομίνικο

Ο Μάνος Μαλλιαρός ήταν αυτός που βοήθησε τον τραυματία συμπαίκτη του στο Survivor να βγει από τη θάλασσα με τον το χτύπημα από το σκάφος, αλλά δεν άντεξε
Ο Μάνος Μαλλιαρός
Ο Μάνος Μαλλιαρός
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Σε κατάσταση σοκ βρίσκονται οι παίκτες του Survivor με τον Μάνο Μαλλιαρό να έχει υποστεί νευρικό κλονισμό και να μεταφέρεται στο νοσοκομείο όταν είδε τον τραυματισμένο συμπαίκτη του από την προπέλα σκάφους στον Άγιο Δομίνικο.

Ο Μάνος Μαλλιαρός ήταν αυτός που βοήθησε τον τραυματία συμπαίκτη του στο Survivor να βγει από τη θάλασσα μετά το χτύπημα από το σκάφος.

Ο παίκτης του Survivor έχει τραυματιστεί σοβαρά στα πόδια και το ένα έχει υποστεί ακρωτηριασμό από το γόνατο και κάτω.

Όπως μετέδωσε ο ΑΝΤ1 ο Μάνος Μαλλιαρός ήταν μπροστά στο σκηνικό του τραυματισμού και δεν άντεξε. Έπαθε νευρικό κλονισμό και χρειάστηκε να μεταφερθεί σε νοσοκομείο του Αγίου Δομινίκου, όπου και παρακολουθείται από γιατρούς με την κατάστασή του να είναι ελεγχόμενη.

Στο μεταξύ ο δημοσιογράφος Γιάννης Μαλλιαρός ξεκαθάρισε ότι ο παίκτης που έχει τραυματιστεί σοβαρά δεν είναι ο αδερφός του Μάνος.

Μάλιστα έκανε και σχετική ανάρτηση για το γεγονός.

anartisi mallairou

«Σε σχέση με τα δημοσιεύματα που κυκλοφορούν για τραυματισμό παίκτη στο Survivor, μέχρι στιγμής η ενημέρωση που έχουμε είναι πως δεν αφορά τον αδερφό μου Εύχομαι περαστικά και γρήγορη ανάρρωση στον παίκτη Μακάρι όλα να πάνε καλά», έγραψε.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Media
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
247
82
78
69
67
Media: Περισσότερα άρθρα
Ακρωτηριάστηκε στο πόδι ο παίκτης του Survivor που τραυματίστηκε από προπέλα σκάφους κάνοντας ψαροντούφεκο
Σύμφωνα με τον Άδωνι Γεωργιάδη ο νεαρός παίκτης δεν είναι σε θέση να μεταφερθεί αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και όπως είπε «είμαστε έτοιμοι να τον φέρουμε ανά πάσα ώρα και στιγμή όπως κάθε Έλληνα πολίτη»
Το σκάφος που τραυμάτισε σοβαρά τον παίκτη του Survivor
Ανανεώθηκε πριν 1 ώρα
12
Newsit logo
Newsit logo