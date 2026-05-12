Survivor: Στο νοσοκομείο με νευρικό κλονισμό ο Μάνος Μαλλιαρός μετά τον ακρωτηριασμό του συμπαίκτη του στον Άγιο Δομίνικο

Σε κατάσταση σοκ βρίσκονται οι παίκτες του Survivor με τον Μάνο Μαλλιαρό να έχει υποστεί νευρικό κλονισμό και να μεταφέρεται στο νοσοκομείο όταν είδε τον τραυματισμένο συμπαίκτη του από την προπέλα σκάφους στον Άγιο Δομίνικο.

Ο Μάνος Μαλλιαρός ήταν αυτός που βοήθησε τον τραυματία συμπαίκτη του στο Survivor να βγει από τη θάλασσα μετά το χτύπημα από το σκάφος.

Ο παίκτης του Survivor έχει τραυματιστεί σοβαρά στα πόδια και το ένα έχει υποστεί ακρωτηριασμό από το γόνατο και κάτω.

Όπως μετέδωσε ο ΑΝΤ1 ο Μάνος Μαλλιαρός ήταν μπροστά στο σκηνικό του τραυματισμού και δεν άντεξε. Έπαθε νευρικό κλονισμό και χρειάστηκε να μεταφερθεί σε νοσοκομείο του Αγίου Δομινίκου, όπου και παρακολουθείται από γιατρούς με την κατάστασή του να είναι ελεγχόμενη.

Στο μεταξύ ο δημοσιογράφος Γιάννης Μαλλιαρός ξεκαθάρισε ότι ο παίκτης που έχει τραυματιστεί σοβαρά δεν είναι ο αδερφός του Μάνος.

Μάλιστα έκανε και σχετική ανάρτηση για το γεγονός.

«Σε σχέση με τα δημοσιεύματα που κυκλοφορούν για τραυματισμό παίκτη στο Survivor, μέχρι στιγμής η ενημέρωση που έχουμε είναι πως δεν αφορά τον αδερφό μου Εύχομαι περαστικά και γρήγορη ανάρρωση στον παίκτη Μακάρι όλα να πάνε καλά», έγραψε.