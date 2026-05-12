Ο δεύτερος «Akylas» στη σκηνή της Eurovision – Ο σωσίας που θα ντουμπλάρει τον καλλιτέχνη

Ο Akylas είναι πανέτοιμος για τον πρώτο ημιτελικό της Eurovision, με μια σειρά από πλάνα κατά τη διάρκεια της τελευταίας πρόβας του Έλληνα καλλιτέχνη, να αποκαλύπτουν όλα όσα σχεδίασε ο Φωκάς Ευαγγελινός. Ξεχωρίζει ο σωσίας του Έλληνα καλλιτέχνη, που θα ανέβει στην πίστα για να «ντουμπλάρει» τον τραγουδιστή. Ντυμένος με τα ρούχα του 27χρονου, αναμένεται να παίξει σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της εμφάνισης.

Ο Akylas τρέχει και τραγουδάει. Ορισμένα από τα όσα θα συμβαίνουν στη σκηνή της Eurovision, δεν θα τα δουν οι τηλεθεατές. Ο σωσίας του τραγουδιστή κρίθηκε απαραίτητος για τα σημεία που ο καλλιτέχνης θα προσπαθεί να αλλάξει… περιβάλλον και πίστα, κατά τη διάρκεια της ερμηνείας του.

Όπως αποκάλυψε ο Γιώργος Λιάγκας στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, σε ένα σημείο οι τηλεθεατές θα πιστεύουν ότι βλέπουν τον Akyla, χωρίς όμως να είναι ο πραγματικός. Θα φοράει το χαρακτηριστικό σκουφάκι και τα ρούχα του τραγουδιστή, αλλά αθλητικά παπούτσια, όπως φαίνεται και στα πλάνα που δημοσιοποιήθηκαν.

Από τα πρώτα κιόλας δευτερόλεπτα, ο Akylas εμφανίζεται μόνος του μέσα σε μια πολυγωνική κατασκευή με καθρέφτες, δημιουργώντας την αίσθηση ενός ψηφιακού κόσμου. Πατώντας το «start» στις LED οθόνες, ουσιαστικά βάζει το κοινό της Eurovision μέσα στο σύμπαν του «Ferto».

Η σκηνοθεσία είναι γεμάτη συμβολισμούς και camp λεπτομέρειες, ενώ το μεγάλο twist της βραδιάς έρχεται με την αναφορά στην ιστορική νίκη της Έλενας Παπαρίζου το 2005. Κατά τη διάρκεια του solo της λύρας, εμφανίζεται στη σκηνή χορευτής όπως εκείνοι του «My Number One», με τον Akyla να παίζει μια ιδιαίτερη λύρα με χορδές, σε ένα σημείο που έκανε την αρένα να ξεσπάσει σε χειροκροτήματα.

Σε άλλο σημείο, ο Akylas ανεβαίνει πάνω σε πατίνι και κινείται μέχρι το catwalk, ενώ γύρω του εμφανίζονται ψηφιακά «φρουτάκια». Το μεγάλο σκηνικό της ελληνικής συμμετοχής χωρίζεται σε τρία διαφορετικά δωμάτια. Στο πρώτο, η Παρθένα Χοροζίδου υποδύεται μια γυναίκα που πλέκει σκουφιά με αυτάκια Akyla.

Τα στοιχήματα για τη φετινή Eurovision δείχνουν «κούρσα» για δύο. Ο Akylas είναι δεύτερος με 21% πιθανότητες για νίκη στον τελικό. Η Φινλανδία παραμένει πρώτη, με πιθανότητες 34%, μετά την προβολή των βίντεο της τελευταίας πρόβας. Η τάση «δείχνει» αύξηση των ποσοστών του Έλληνα καλλιτέχνη που έχει καταφέρει να εντυπωσιάσει στην πρωτεύουσα της Αυστρίας.

O Akylas θα εμφανιστεί τέταρτος στη σειρά στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision. Στον ίδιο ημιτελικό συμμετέχουν χώρες όπως η Σουηδία, η Ιταλία και η Φινλανδία, που επίσης θεωρούνται ισχυροί ανταγωνιστές. Ο δεύτερος ημιτελικός θα διεξαχθεί την Πέμπτη 14 Μαΐου, με 18 χώρες να διεκδικούν την πρόκριση. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ουκρανία.