Akylas: Η αποκάλυψη για το πρώτο άλμπουμ του που θα κυκλοφορήσει την Παρασκευή

Μετά το τέλος του τελικού της Eurovision, ο Akylas δήλωσε στενοχωρημένος για τη 10η θέση που κατέλαβε η Ελλάδα στη φετινή διοργάνωση και αποκάλυψε την ημερομηνία που κυκλοφορεί το νέο άλμπουμ του την Παρασκευή (22.05.2026).

Ο Akylas μίλησε για τη συναισθηματική πίεση και την απογοήτευση με τη 10η θέση στη Eurovision, λέγοντας πως μετά από μήνες έντονης αγάπης, προβολής και στήριξης και το είχε πιστέψει.

«Σας ευχαριστώ όλους που με στηρίξατε και που είστε ακόμα δίπλα μου.

Ο Akylas έκανε και έναν μικρό απολογισμό των τελευταίων μηνών, λέγοντας ότι η ζωή του ήταν «ένα πυροτέχνημα» και ετοίμασε την καλοκαιρινή του περιοδεία. Ο Akylas ανέβασε δύο τραγούδια από το νέο του άλμπουμ, θα λέγεται «Tequila» και «Spasto».

«Τίποτα δεν τελείωσε. Τώρα αρχίζει το καλό», είπε, προαναγγέλλοντας εμφανίσεις σε beach bars και clubs μέσα στο καλοκαίρι.