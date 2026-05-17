Media

Eurovision: Έξαλλος ο Ανδρέας Μικρούτσικος με την ΕΡΤ – «Πρέπει να ζητήσει συγγνώμη από τον Akyla»

Ο γνωστός παρουσιαστής βρέθηκε το πρωί της Κυριακής (17.05.2026) στο πλατό της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι!» για να σχολιάσει όλα όσα έγιναν
Ανδρέας Μικρούτσικος
Ο Ανδρέας Μικρούτσικος
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ξέσπασε ο Ανδρέας Μικρούτσικος ξέσπασε κατά της ΕΡΤ με αφορμή τα συγγνώμη του Akyla, μετά το αποτέλεσμα της 10η θέσης της Ελλάδας στον διαγωνισμό της Eurovision.

Ο Ανδρέας Μικρούτσικος βρέθηκε το πρωί της Κυριακής (17.05.2026) στο πλατό της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι!» για να σχολιάσει όλα όσα έγιναν.

«Εγώ έχω ανάγκη να ζητήσω συγγνώμη στον Akyla. Η ΕΡΤ πρέπει να ζητήσει συγγνώμη! Ο Akylas να ζητήσει συγγνώμη; Έφαγε όλη την υφήλιο, τα πάντα έκανε και τι δεν έκανε», είπε αρχικά ο Ανδρέας Μικρούτσικος.

Ο γνωστός παρουσιαστής ανέφερε στη συνέχεια: «Το κοινό θέλει να κερδίζει ο Δαβίδ τον Γολιάθ. Κι εδώ είναι ένα τρομακτικό σφάλμα που έκανε η ΕΡΤ, ο σκηνοθέτης και οι άνθρωποι που τον πλαισίωσαν.

 

Πήρε έναν Δαβίδ, έναν μουσικό του δρόμου και πήγαν να τον κάνουν Γολιάθ. Μας θαμπώσανε και μας στραβώσανε».

Η Eurovision 2026 ολοκληρώθηκε με νικήτρια την Dara από την Βουλγαρία και τον Akyla με την Ελλάδα να κατακτούν την 10η θέση.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Media
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
244
139
130
102
87
Media: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo