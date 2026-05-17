Eurovision: Έξαλλος ο Ανδρέας Μικρούτσικος με την ΕΡΤ – «Πρέπει να ζητήσει συγγνώμη από τον Akyla»

Ξέσπασε ο Ανδρέας Μικρούτσικος ξέσπασε κατά της ΕΡΤ με αφορμή τα συγγνώμη του Akyla, μετά το αποτέλεσμα της 10η θέσης της Ελλάδας στον διαγωνισμό της Eurovision.

Ο Ανδρέας Μικρούτσικος βρέθηκε το πρωί της Κυριακής (17.05.2026) στο πλατό της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι!» για να σχολιάσει όλα όσα έγιναν.

«Εγώ έχω ανάγκη να ζητήσω συγγνώμη στον Akyla. Η ΕΡΤ πρέπει να ζητήσει συγγνώμη! Ο Akylas να ζητήσει συγγνώμη; Έφαγε όλη την υφήλιο, τα πάντα έκανε και τι δεν έκανε», είπε αρχικά ο Ανδρέας Μικρούτσικος.

Ο γνωστός παρουσιαστής ανέφερε στη συνέχεια: «Το κοινό θέλει να κερδίζει ο Δαβίδ τον Γολιάθ. Κι εδώ είναι ένα τρομακτικό σφάλμα που έκανε η ΕΡΤ, ο σκηνοθέτης και οι άνθρωποι που τον πλαισίωσαν.

Πήρε έναν Δαβίδ, έναν μουσικό του δρόμου και πήγαν να τον κάνουν Γολιάθ. Μας θαμπώσανε και μας στραβώσανε».

Η Eurovision 2026 ολοκληρώθηκε με νικήτρια την Dara από την Βουλγαρία και τον Akyla με την Ελλάδα να κατακτούν την 10η θέση.