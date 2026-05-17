Grand Hotel – επόμενα επεισόδια: Ο θάνατος της Αγγέλας συγκλονίζει την Αλίκη και τον Πέτρο

Εξελίξεις και ανατροπές έρχονται στα νέα επεισόδια του «Grand Hotel». Τι θα δούμε στα επόμενα επεισόδια, τη Δευτέρα 18 και την Τρίτη 19 Μαΐου, στις 21:00 στον ΑΝΤ1.

Grand Hotel: Τι θα δούμε την επόμενη εβδομάδα

Ο Άρης, έχοντας μάθει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να είναι δικό του το παιδί της Αλίκης, καθώς ο ίδιος δεν μπορεί να κάνει παιδιά, κλείνεται μουδιασμένος στον εαυτό του και απομακρύνεται από την Θάλεια, χωρίς να της πει τίποτα. Βασανίζεται από θλίψη, αλλά και θυμό προς τους γονείς του που του έκρυψαν μία τόσο σημαντική αλήθεια… Η Θάλεια καταφεύγει στην Αλίκη και εκείνη αναγκάζεται να της πει την αλήθεια. Ο Χαραλάμπης, καχύποπτος με την πρόταση του Ιάσονα, συμβουλεύεται την Φρίντα, η οποία, με τη σειρά της, ρωτά τον Αλέξανδρο και την Σοφία… Η Κυβέλη με τον Ρήγα πιέζουν τον Χατζημήτρο για το εργοστάσιο. Η Μελίνα και ο Μάρκος δεν μπορούν να κρατηθούν μακριά ο ένας από τον άλλον και πέφτουν σε λάθη. Η κρυφή τους σχέση θα γίνει αντιληπτή τόσο από τον Νώντα όσο και από τον Ρήγα και αυτό θα έχει καταστροφικά αποτελέσματα… Ο Ευτύχης γίνεται έξαλλος με την Σουμέλα για το γάμο της με τον Βλαδίμηρο, ενώ όλοι παραξενεύονται με την συμπεριφορά της Αγγέλας. Ο Νικόλας ανησυχεί για τη μητέρα του, αλλά εκείνη, θέλοντας να τον προστατεύσει, τον καθησυχάζει χωρίς να του πει την αλήθεια που κρύβει. Όμως το σοκ του θα είναι μεγαλύτερο, όταν τη βρει νεκρή στο δωμάτιό της…

Ο θάνατος της Αγγέλας συγκλονίζει την Αλίκη και τον Πέτρο, που στέκονται στο πλευρό του απαρηγόρητου Νικόλα, προσπαθώντας να τον στηρίξουν στο βαρύ πένθος του. Η Κυβέλη, μαθαίνοντας τον ξαφνικό χαμό της, καταρρέει και αυτή, ομολογώντας το μίσος που κουβαλούσε μια ζωή για τη γυναίκα που της έκλεψε τον άντρα, αλλά και την αλήθεια που δεν ήθελε να δει, φτάνοντας σε μια απρόσμενη στιγμή λύτρωσης. Ο Χρόνης, συντετριμμένος και αυτός, φτάνει στο ξενοδοχείο κρατώντας δύο γράμματα που δίνουν απαντήσεις για το τι πραγματικά συνέβαινε στη ζωή της λίγο πριν το τέλος. Ο Άρης μιλά ανοιχτά στη Θάλεια για την απόφασή του να απομακρυνθεί, θεωρώντας πως δεν μπορεί να της προσφέρει μια «κανονική» ζωή. Εκείνη επιμένει να μείνει στο πλευρό του, όμως η στάση του την αφήνει μετέωρη. Ο Νώντας δίνει διορία στον Μάρκο να πει ο ίδιος στον Χατζημήτρο την αλήθεια για τη σχέση του με τη Μελίνα, όμως ο αγώνας για επιβίωση δεν αφήνει κανέναν να τηρήσει την υπόσχεσή του, οδηγώντας ανεξέλεγκτα τα γεγονότα σε ένα τραγικό τέλος.

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν: Δάφνη Λαμπρόγιαννη, Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, Τάσος Νούσιας, Καλλιόπη Χάσκα, Γιώργος Γεροντιδάκης, Δημήτρης Κίτσος, Δανάη Μιχαλάκη, Κόρα Καρβούνη, Αντιγόνη Φρυδά, Λάμπρος Κωνσταντέας, Στάθης Κόικας, Μιχάλης Συριόπουλος, Γιολάντα Καλογεροπούλου, Τζώρτζια Κουβαράκη, Φωτεινή Παπαθεοδώρου, Αλέξανδρος Βάρθης, Ελένη Καρακάση, Χρήστος Σπανός, Αλεξάνδρα Παντελάκη, Αλέξανδρος Σκουρλέτης, Γιάννης Βασιλώττος, Μελίνα Πολυζώνη, Δημοσθένης Φίλιππας, Σωτήρης Ταχτσόγλου, Μελίνα Λεφαντζή, Νάσια Βαλκάνη.

Guest star, ο Παναγιώτης Μπουγιούρης

Πέτρος, ο Γιάννης Κουκουράκης

Στον ρόλο του Χατζημήτρου, ο Γιάννης Στάνγκογλου

Σενάριο: Δήμητρα Τσόλκα

Σκηνοθεσία: Γιάννης Βασιλειάδης

Σκηνοθέτες: Γεωργία Ζήση, Γιάννης Σαμπάνης

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Ευγένιος Διονυσόπουλος, Δημήτρης Θεοδωρίδης

Ενδυματολόγος: Τριάδα Παπαδάκη

Σκηνογράφος: Αντώνης Χαλκιάς

Οργάνωση Παραγωγής: Θοδωρής Κόντος

Εκτέλεση Παραγωγής: JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ