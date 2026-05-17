Γιατί ρε πατέρα – επόμενα επεισόδια: Ο Φώντας έχει «πέσει» και επίσημα πλέον στον έρωτα της Τίνας

Ανατροπές στα νέα επεισόδια της αγαπημένης σειράς του ΑΝΤ1, «Γιατί Ρε Πατέρα;» που θα προβληθούν τη Δευτέρα και την Τρίτη 18 και 19 Μαΐου στις 22:30.

Στο σπίτι του Τσατσάνη η κατάσταση παίρνει περίεργη τροπή και ο Ρουκάκας είναι πλέον σίγουρος ότι κάτι συμβαίνει με τον Δάκη και την υπόθεση του Μπόζα. Ο Μιχαήλος πιέζει τη Βιβή να του δώσει μια απάντηση για το αν θα φύγουν οριστικά, ενώ η Χρυσώ στο σπίτι της Αντιγόνης, έρχεται επιτέλους αντιμέτωπη με την πηγή όλου του κακού… Πάμε να δούμε όλα όσα θα γίνουν στα νέα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1, Γιατί Ρε Πατέρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Γιατί ρε πατέρα: Δευτέρα 18 Μαΐου

Επεισόδια 29: Στο σπίτι του Τσατσάνη η κατάσταση παίρνει περίεργη τροπή και ο Ρουκάκας είναι πλέον σίγουρος ότι κάτι συμβαίνει με τον Δάκη και την υπόθεση του Μπόζα. Παράλληλα, ο Φώντας έχει «πέσει» και επίσημα πλέον στον έρωτα της Τίνας, ενώ η αποτυχία του σχεδίου φέρνει τον Νίκο και τη Μάγδα αντιμέτωπους με σκληρές αλήθειες. Και όσο γίνονται όλα αυτά, ο Μιχαήλος πιέζει τη Βιβή να του δώσει μια απάντηση για το αν θα φύγουν οριστικά, ενώ η Χρυσώ στο σπίτι της Αντιγόνης, έρχεται επιτέλους αντιμέτωπη με την πηγή όλου του κακού…

Γιατί ρε πατέρα: Τρίτη 19 Μαΐου

Επεισόδια 30: Ο Φώντας, πληγωμένος και σε σοκ, προσπαθεί να διαχειριστεί την αποκάλυψη της Χρυσώς. Κι ενώ ο Μιχαήλος και η Βιβή είναι έτοιμοι να το σκάσουν για πάντα, εκείνη έχει ακόμα δεύτερες σκέψεις που την κρατάνε πίσω. Εν τω μεταξύ, η Χρυσώ και η Διαμάντω φτάνουν στα όρια της υπομονής τους με το ψέμα της Αντιγόνης για τα χρήματα και, όσο τα περιθώρια στενεύουν η ώρα για τη μεγάλη αποκάλυψη πλησιάζει. Η καλά κρυμμένη αλήθεια θα βγει επιτέλους στο φως και μοιραία θα προκαλέσει ένα ντόμινο ανατροπών και εξελίξεων…

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν: Μιχάλης Λεβεντογιάννης, Κωνσταντίνα Μιχαήλ, Ηλίας Βαλάσης, Μιχάλης Μιχαλακίδης, Θεανώ Κλάδη, Κωνσταντίνος Λιάρος, Νίκη Λάμη, Θάνος Μπίρκος, Φωτεινή Παπαχριστοπούλου, Αμαλία Νίνου, Έλενα Μεγγρέλη, Νίκος Παπαδόπουλος, Χρήστος Γαβριηλίδης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σενάριο: Αντώνης Ανδρής

Σκηνοθεσία: Γιάννης Παπαδάκος

Παραγωγοί: Πάνος Παπαχατζής, Κώστας Σάκκαρης

Εκτέλεση Παραγωγής: ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ Α.Ε.