«Akylas και ξερό ψωμί», δήλωσε η Πωλίνα, στηρίζοντας τον εκπρόσωπο της Ελλάδας στη φετινή Eurovision

Η Πωλίνα δήλωσε δημοσίως τη στήριξή της στον Akyla, o οποίος πρόκειται να εκπροσωπήσει φέτος την Ελλάδα στη Eurovision της Βιέννης.

Η γνωστή τραγουδίστρια μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» για τη Eurovision και οι δηλώσεις της Πωλίνας για τον Akyla μεταδόθηκαν την Τετάρτη (04.03.2026).

«Akylas και ξερό ψωμί θα πω. Χάρηκα με ένα νέο παιδί, αυτόν τον ενθουσιασμό και όλο αυτό το πράγμα το οποίο, με έναν μαγικό τρόπο, το κοινό ενστικτωδώς καταλαβαίνει ότι κάτι γίνεται διαφορετικό», δήλωσε αρχικά η Πωλίνα.

«Ο ίδιος είναι μια προσωπικότητα. Δεν μπορούμε το 2026 να κατηγοριοποιούμε ή να βάζουμε σε κουτάκια καλλιτέχνες και ανθρώπους. Μπορούμε να μιλήσουμε και για πρωτιά. Γιατί δεν μπορούμε; Είναι η μικρογραφία, ο μικρόκοσμος της κοινωνίας που ζούμε», πρόσθεσε η γνωστή τραγουδίστρια, ενώ μίλησε και με λόγια αγάπης για τον Δάκη.

«Ο Δάκης δεν “είναι” μόνο ένας σπουδαίος καλλιτέχνης. Λέω “είναι” γιατί δεν έφυγε ποτέ», είπε μεταξύ άλλων η Πωλίνα.