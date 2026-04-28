Ρένα Μόρφη και Πέτρος Πολυχρονίδης καλεσμένοι απόψε του Γρηγόρη Αρναούτογλου

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου απόψε, Τρίτη 28 Απριλίου στις 24:00 υποδέχεται στο «The 2Night Show» τη Ρένα Μόρφη, την ανατρεπτική κριτή του εμβληματικού show μεταμορφώσεων του ΑΝΤ1 «Your Face Sounds Familiar» και τον Πέτρο Πολυχρονίδη.

Η αγαπημένη τραγουδίστρια, Ρένα Μόρφη μιλάει για το τρακ της πρεμιέρας και εξηγεί γιατί ένιωσε πως ήθελε να ανοίξει η γη να την καταπιεί. Ο Πέτρος Πολυχρονίδης, από την άλλη, αποκαλύπτει στον Γρηγόρη Αρναούτογλου πώς από το αθλητικό ρεπορτάζ κατέληξε στο «τιμόνι» του «Τροχού της τύχης».

Ποια συμβουλή της Δωροθέας Μερκούρη έκανε τη Ρένα Μόρφη να χαλαρώσει; Η Ρένα εξηγεί γιατί ο κύκλος του «Μουσικού Κουτιού» έπρεπε να ολοκληρωθεί και αποκαλύπτει αν θα την βλέπαμε ποτέ σε ρόλο παρουσιάστριας πρωινής εκπομπής. Γιατί χαίρεται που ζούμε σε μία εποχή χωρίς στεγανά και πώς την αντιμετώπιζε ο κόσμος ως Σούλη Ανατολή; Πόσο άλλαξε η ζωή της από τη στιγμή που έγινε μαμά; Γιατί δεν κατάφερε ποτέ να ισορροπήσει τη δουλειά με τη μητρότητα;

Στη συνέχεια, θυμάται τον παραμυθένιο γάμο της στην Αβάνα και τα δέκα χρόνια κοινής πορείας με τον Ορέστη Φαληρέα. Σε μία αναδρομή στα φοιτητικά της χρόνια εξηγεί πώς βρέθηκε να δουλεύει στο ταμείο ενός σούπερ μάρκετ στην Ισλανδία, αλλά και γιατί την απέλυσαν από σερβιτόρα στο Κολωνάκι πριν καν πιάσει δουλειά. Τελικά, πώς ένιωσε όταν συνειδητοποίησε πως είναι μια πραγματική «Ρουβίτσα»;

Ποια είναι η γνώμη της για το επίπεδο των διαγωνιζόμενων στο φετινό «YFSF»; Τέλος, δίνει ραντεβού με το κοινό της μετά από καιρό για τις καλοκαιρινές της συναυλίες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο αποψινό «The 2Night Show» είναι και ο Πέτρος Πολυχρονίδης. Ο αγαπημένος παρουσιαστής εξηγεί πώς μετά από 19 χρόνια στο αθλητικό ρεπορτάζ έφτασε να παρουσιάζει τον «Τροχό της Τύχης» και να είναι ο μακροβιότερος παρουσιαστής μετά τον Pat Sajak.

Ποιος τον πρότεινε να περάσει από casting; Γιατί τους έκλεισε το τηλέφωνο; Πώς νιώθει που θα γνωρίσει τη Vanna White, η οποία βρίσκεται 44 χρόνια στο αμερικανικό «Wheel of Fortune» και κατέχει ρεκόρ Guinness; Γιατί θα ήθελε να έχει κόρη του τη Νατάσα Κουβελά; Πως είναι η συνεργασία τους;

Στη συνέχεια, μιλάει για το ΖΜΑΚ, την επιτυχημένη παραγωγή επαγγελματικής πάλης που δημιούργησε εδώ και 10 χρόνια προσφέροντας «θέατρο» στο ρινγκ. Παράλληλα, δηλώνει υπερήφανος για το νέο τηλεπαιχνίδι «1% CLUB» που παρουσιάζει και ευλογημένος που μπορεί να επιλέγει τις δουλειές του.

Με συγκίνηση αναφέρεται στη σύζυγό του, Κατερίνα, την οποία χαρακτηρίζει «συνεργάτη ζωής» και της δίνει τεράστιο μερίδιο «ευθύνης» για όσα έχει πετύχει και μιλάει με λατρεία για τα δύο του παιδιά, που υπεραγαπάει και στέκεται πάντα δίπλα τους. Τέλος, ο Γρηγόρης τον προκαλεί σε ένα ανατρεπτικό τεστ γνώσεων που θυμίζει «Εκατομμυριούχο». Πόσο καλά θα τα πάει ο Πέτρος όταν οι ρόλοι αντιστραφούν και βρεθεί στη θέση του παίκτη;

