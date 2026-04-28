Grand Hotel – επόμενο επεισόδιο: Η Κυβέλη έρχεται αντιμέτωπη με την οργή των παιδιών της

Εξελίξεις, ανατροπές και μυστικά στo επόμενo επεισόδιo της δραματικής σειράς εποχής Grand Hotel που θα προβληθεί την Τρίτη (28.04.2026) στον ANT1, στις 21:00.

Η αγωνία της Αλίκης για τον Πέτρο κορυφώνεται, την ώρα που εκείνος έχει ήδη φύγει κυνηγημένος στο εξωτερικό. Ο Άρης βρίσκεται ξανά με την Θάλεια, η οποία αντιμετωπίζει τα πράγματα εντελώς διαφορετικά απ’ αυτόν. Η Κυβέλη έρχεται αντιμέτωπη με την οργή των παιδιών της, αλλά είναι αποφασισμένη να παντρευτεί τον Ρήγα, αδιαφορώντας για το σκάνδαλο που θα προκαλέσει.

Grand Hotel: Τρίτη 28 Απριλίου 2026

Η αγωνία της Αλίκης για τον Πέτρο κορυφώνεται, την ώρα που εκείνος έχει ήδη φύγει κυνηγημένος στο εξωτερικό. Ο Άρης βρίσκεται ξανά με την Θάλεια, η οποία αντιμετωπίζει τα πράγματα εντελώς διαφορετικά απ’ αυτόν. Η Κυβέλη έρχεται αντιμέτωπη με την οργή των παιδιών της, αλλά είναι αποφασισμένη να παντρευτεί τον Ρήγα, αδιαφορώντας για το σκάνδαλο που θα προκαλέσει. Ο Χρόνης δέχεται ασφυκτικές πιέσεις και εκβιασμούς από τον Χατζημήτρο, ο οποίος τον φέρνει στα όριά του και τον αναγκάζει να αναμετρηθεί με τις αρχές και τις αντοχές του. Η αρπαγή του μικρού Γεώργιου προκαλεί πανικό και έντονες συγκρούσεις, με τις υποψίες να στρέφονται προς κάθε κατεύθυνση, εντείνοντας το κλίμα καχυποψίας και φόβου.

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν: Δάφνη Λαμπρόγιαννη, Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, Τάσος Νούσιας, Καλλιόπη Χάσκα, Γιώργος Γεροντιδάκης, Δημήτρης Κίτσος, Δανάη Μιχαλάκη, Κόρα Καρβούνη, Αντιγόνη Φρυδά, Λάμπρος Κωνσταντέας, Στάθης Κόικας, Μιχάλης Συριόπουλος, Γιολάντα Καλογεροπούλου, Τζώρτζια Κουβαράκη, Φωτεινή Παπαθεοδώρου, Αλέξανδρος Βάρθης, Ελένη Καρακάση, Χρήστος Σπανός, Αλεξάνδρα Παντελάκη, Αλέξανδρος Σκουρλέτης, Γιάννης Βασιλώττος, Μελίνα Πολυζώνη, Δημοσθένης Φίλιππας, Σωτήρης Ταχτσόγλου, Μελίνα Λεφαντζή, Νάσια Βαλκάνη.

Guest star, ο Παναγιώτης Μπουγιούρης

Πέτρος, ο Γιάννης Κουκουράκης

Στον ρόλο του Χατζημήτρου, ο Γιάννης Στάνγκογλου

Σενάριο: Δήμητρα Τσόλκα

Σκηνοθεσία: Γιάννης Βασιλειάδης

Σκηνοθέτες: Γεωργία Ζήση, Γιάννης Σαμπάνης

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Ευγένιος Διονυσόπουλος, Δημήτρης Θεοδωρίδης

Ενδυματολόγος: Τριάδα Παπαδάκη

Σκηνογράφος: Αντώνης Χαλκιάς

Οργάνωση Παραγωγής: Θοδωρής Κόντος

Εκτέλεση Παραγωγής: JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ