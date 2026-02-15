Akylas: Τα δάκρυα χαράς και η αγκαλιά με τη μητέρα του μετά τη νίκη του στον ελληνικό τελικό για τη Eurovision

O Akylas είναι ο μεγάλος νικητής του ελληνικού τελικού για τη Eurovision. Ο νεαρός καλλιτέχνης το βράδυ της Κυριακής (15.02.2026) διαγωνίστηκε με άλλους 13 τραγουδιστές και κατάφερε να συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία, βγαίνοντας πρώτος και στις 3 ψηφοφορίες, του κοινού και των 2 επιτροπών.

Αμέσως μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος, ότι θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision, ο Akylas ξέσπασε σε δάκρυα χαράς, ενώ οι παρουσιαστές κάλεσαν στο stage την αγαπημένη του μητέρα, η οποία βρισκόταν στο κοινό.

Ο Αkylas συγκινημένος την υποδέχτηκε κρατώντας της το χέρι και ανεβάζοντας την στη σκηνή, ενώ εκείνη αμέσως αγκάλιασε στοργικά τον γιο της. Παράλληλα οι δυο τους αντάλλαξαν και μία σφιχτή αγκαλιά, γεμάτη συναισθήματα χαράς και συγκίνησης.

Σημειώνεται ότι ο 70ός διαγωνισμός της Eurovision θα διεξαχθεί στο Wiener Stadthalle στη Βιέννη της Αυστρίας και θα αποτελείται από δύο ημιτελικούς, στις 12 και 14 Μαΐου 2026 και τον μεγάλο τελικό στις 16 Μαΐου 2026.