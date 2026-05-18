Γιάννης Αντετοκούνμπο για Akyla: «Ο νικητής μου» έγραψε ο σούπερ σταρ του NBA μετά τον τελικό της Eurovision

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν άλλαξε άποψη για το «Ferto» που ερμήνευσε ο Akylas στη σκηνή της Eurovision, μετά τα τελικά αποτελέσματα
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έστειλε δημόσιο μήνυμα στήριξης στον Akyla, μετά τον τελικό της φετινής Eurovision στην Αυστρία. Ο σούπερ σταρ του NBA στάθηκε στο πλευρό του Έλληνα καλλιτέχνη, ο οποίος δέχτηκε αυστηρή κριτική από ορισμένους μετά την 10η θέση που κατέλαβε.  

Σε Instagram story που έκανε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τη Δευτέρα (18-05-2026), δημοσίευσε μία φωτογραφία του Akyla από την εμφάνισή του, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Ο νικητής μου», ενώ πρόσθεσε και ένα emoji που απεικόνιζε το πρώτο μετάλλιο.

Ο Έλληνας εκπρόσωπος που ερμήνευσε το «Ferto» κατέκτησε τη 10η θέση, ενώ νικήτρια αναδείχτηκε η Dara και η Βουλγαρία, κόντρα στα προγνωστικά που την ήθελαν οριακά μέσα στην πεντάδα. 

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν άλλαξε άποψη για το «Ferto» και τον Akyla, μετά τα τελικά αποτελέσματα στη Eurovision. 

Η ανάρτηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο
Λίγες ώρες πριν από τη διεξαγωγή του μεγάλου τελικού τα στοιχήματα ήθελαν τη Φινλανδία να βρίσκεται ακόμα στην πρώτη θέση, με 39% πιθανότητες νίκης. Στη 2η θέση ήταν η Αυστραλία με 24%, στην 3η θέση είχε σκαρφαλώσει η Βουλγαρία με 8% και η Ελλάδα ήταν στην 4η θέση με 6% πιθανότητα νίκης. Στην 5η θέση βρισκόταν το Ισραήλ με 5%. Στην 6η θέση η Ρουμανία με 4% πιθανότητες νίκης, στην 6η η Ρουμανία με 4%, στην 7η η Δανία με 3%, στην 8η η Ιταλία με 2%, στην 9η η Γαλλία με 1% και στη 10η η Μάλτα με 1%.

