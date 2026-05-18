Γιάννης Αντετοκούνμπο για Akyla: «Ο νικητής μου» έγραψε ο σούπερ σταρ του NBA μετά τον τελικό της Eurovision

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έστειλε δημόσιο μήνυμα στήριξης στον Akyla, μετά τον τελικό της φετινής Eurovision στην Αυστρία. Ο σούπερ σταρ του NBA στάθηκε στο πλευρό του Έλληνα καλλιτέχνη, ο οποίος δέχτηκε αυστηρή κριτική από ορισμένους μετά την 10η θέση που κατέλαβε.

Σε Instagram story που έκανε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τη Δευτέρα (18-05-2026), δημοσίευσε μία φωτογραφία του Akyla από την εμφάνισή του, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Ο νικητής μου», ενώ πρόσθεσε και ένα emoji που απεικόνιζε το πρώτο μετάλλιο.

Ο Έλληνας εκπρόσωπος που ερμήνευσε το «Ferto» κατέκτησε τη 10η θέση, ενώ νικήτρια αναδείχτηκε η Dara και η Βουλγαρία, κόντρα στα προγνωστικά που την ήθελαν οριακά μέσα στην πεντάδα.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν άλλαξε άποψη για το «Ferto» και τον Akyla, μετά τα τελικά αποτελέσματα στη Eurovision.

Λίγες ώρες πριν από τη διεξαγωγή του μεγάλου τελικού τα στοιχήματα ήθελαν τη Φινλανδία να βρίσκεται ακόμα στην πρώτη θέση, με 39% πιθανότητες νίκης. Στη 2η θέση ήταν η Αυστραλία με 24%, στην 3η θέση είχε σκαρφαλώσει η Βουλγαρία με 8% και η Ελλάδα ήταν στην 4η θέση με 6% πιθανότητα νίκης. Στην 5η θέση βρισκόταν το Ισραήλ με 5%. Στην 6η θέση η Ρουμανία με 4% πιθανότητες νίκης, στην 6η η Ρουμανία με 4%, στην 7η η Δανία με 3%, στην 8η η Ιταλία με 2%, στην 9η η Γαλλία με 1% και στη 10η η Μάλτα με 1%.