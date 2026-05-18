Ο Ατζούν Ιλίτζαλι για το ατύχημα του Σταύρου Φλώρου στο Survivor: Οι δυο Έλληνες είχαν μαζί τους σημαδούρες

Ο Ατζούν Ιλίτζαλι, ο Τούρκος παραγωγός του Survivor, μίλησε για το σοβαρό ατύχημα στον Άγιο Δομίνικο. Ο επιχειρηματίας ανέφερε πως ο Σταύρος Φλώρος τραυματίστηκε σοβαρά και πως έχει μεταφερθεί στο Μαϊάμι για την αποθεραπεία του. Σε μια έμμεση αναφορά στα αίτια της παράσυρσης, καταλόγισε ευθύνες στον χειριστή του μοιραίου σκάφους, καθώς όπως ανέφερε, «οι δυο Έλληνες είχαν μαζί τους σημαδούρες».

Ο Ατζούν Ιλίτζαλι ανακοίνωσε τον τραυματισμό στους παίκτες του Survivor της Τουρκίας και μεταξύ άλλων ανέφερε, πως αν δεν ήταν ο Μάνος Μαλλιαρός, ο Σταύρος Φλώρος δεν θα είχε καταφέρει να επιζήσει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πιο αναλυτικά, ο Τούρκος παραγωγός είπε: «Δυστυχώς συνέβη ένα πολύ τραγικό συμβάν στην ελληνική ομάδα. Δυστυχώς δύο διαγωνιζόμενοι από την ελληνική ομάδα πήγαν για ψάρεμα στα ανοιχτά της θάλασσας και ένα ταχύπλοο σκάφος συγκρούστηκε μαζί τους. Ο Σταύρος. Οφείλω να πω ότι η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο αυτή τη στιγμή, αλλά ενεπλάκη σε ένα πολύ σοβαρό ατύχημα. Δυστυχώς το ένα πόδι του Σταύρου ακρωτηριάστηκε. Είχαν σημαδούρες. Τώρα τον στέλνουμε στο Μαΐαμι με ιδιωτική πτήση, και θα τον φροντίσουν εκεί».

Στη συνέχεια, ο Ατζούν Ιλιτζαλί πρόσθεσε ότι μαζί με τον 22χρονο στη θάλασσα, τη στιγμή του τραυματισμού του, βρισκόταν ο Μάνος Μαλλιαρός, ο οποίος ουσιαστικά του έσωσε τη ζωή: «Μαζί του ήταν ο Μάνος, ο Μάνος ήταν αυτός που τον έσωσε. Δεν έπαθε τίποτα εκείνος. Αν δεν ήταν ο Μάνος, δεν θα είχε πιθανότητες να επιζήσει».

Το ατύχημα με τον Σταύρο Φλώρο, σόκαρε το πανελλήνιο καθώς και τους παίκτες του τουρκικού Suvivor. Ο 22χρονος είχε πάει για ψαροντούφεκο μαζί με τον συμπαίκτη του Μάνο Μαλλιαρό, όταν πέρασε από πάνω τους ταχύπλοο με αποτέλεσμα να του ακρωτηριάσει το αριστερό πόδι του από το γόνατο και κάτω και να του προκαλέσει σοβαρότατο τραυματισμό και στον δεξί αστράγαλο.