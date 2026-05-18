Φωκάς Ευαγγελινός για Eurovision 2026 και Akyla: Στενοχωρήθηκα, κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε

Ο Φωκάς Ευαγγελινός τοποθετήθηκε για τα αποτελέσματα της Eurovision 2026 και δεν έκρυψε πως περίμενε μια καλύτερη θέση από την 10η που κατέλαβε η ελληνική συμμετοχή. Όπως είπε, ο ίδιος και ο Akylas, έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους, ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι ελκυστικό. Τα προγνωστικά πριν τον τελικό, έδειχναν την Ελλάδα στην 5άδα. Έτσι η τελική θέση, άφησε μια «πίκρα» στους συντελεστές της προσπάθειας.

Ο Φωκάς Ευαγγελινός που για ακόμη μια χρονιά είχε αναλάβει τη σκηνοθεσία της ελληνικής συμμετοχής, στις πρώτες του δηλώσεις κατά την επιστροφή του στην Ελλάδα, παραδέχτηκε ότι κι εκείνος περίμενε ένα διαφορετικό αποτέλεσμα, ωστόσο τόνισε πως ό,τι έκανε η ελληνική αποστολή το έκανε με πολλή αγάπη. Ο Akylas, στις πρώτες του δηλώσεις μετά τον τελικό, είχε δηλώσει στεναχωρημένος.

«O Akylas πραγματικά, τέσσερις μήνες τώρα, έχει κάνει τους Έλληνες χαρούμενους. Κι εγώ αυτό κρατάω. Δεν είναι απλό πράγμα η σκηνή της Eurovision, ούτε τα αποτελέσματα. Είναι στη 10η θέση. Οκ, ούτε εγώ κάνω τον ψύχραιμο. Κι εγώ στενοχωρήθηκα. Κι εγώ ήθελα να είναι παραπάνω, αλλά κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε, και αυτό που κάναμε, το κάναμε με πραγματική αγάπη» είπε ο Φωκάς Ευαγγελινός.

Ο χορογράφος βρισκόταν διαρκώς στο πλευρό του Έλληνα καλλιτέχνη και πίστευε στη νίκη. Σε κάθε περίπτωση, ο Akylas έκανε ό,τι μπορούσε στη σκηνή της Eurovision και έγινε γνωστός σε ολόκληρο τον κόσμο. Η καριέρα του τραγουδιστή έχει μόλις ξεκινήσει…

Νικήτρια στη Eurovision, αναδείχθηκε η Dara που εκπροσώπησε την Βουλγαρία. Κατά την επιστροφή της στη Σόφια, η 27χρονη γνώρισε την αποθέωση, από εκατοντάδες άτομα που είχαν συγκεντρωθεί στο αεροδρόμιο.