YFSF: Νικητής ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης ως Γιώργος Νταλάρας – Η έκπληξη της Ιουλίας Καλλιμάνη στην Μαριλού Κατσαφάδου

Το YFSF επέστρεψε το βράδυ της Κυριακής (17-05-2026) μέσα από τη συχνότητα του ΑΝΤ1, με τους διαγωνιζόμενους να δίνουν για ακόμα μια φορά τον καλύτερο εαυτό τους. Οι μιμήσεις απέσπασαν θερμά χειροκροτήματα και κολακευτικά σχόλια από τους κριτές. Ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης ως Γιώργος Νταλάρας, η Μαριλού Κατσαφάδου ως Ιουλία Καλλιμάνη και ο Κωνσταντίνος Μαγκλάρας ως David Bowie κατάφεραν να ξεχωρίσουν με τις προσπάθειές τους.

Νικητής του YFSF το βράδυ της Κυριακής 17 Μαΐου αναδείχτηκε ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης ως Γιώργος Νταλάρας, ερμηνεύοντας με μία κιθάρα το «Χάντρα στο κομπολόι σου». Οι κριτές είχαν μόνο καλά λόγια να πουν για την προσπάθειά του. «Ήσουν ίδιος» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Θεοφάνους στον τραγουδιστή και παρουσιαστή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από τα πρώτα δευτερόλεπτα στη σκηνή, η ομοιότητα στην ερμηνεία προκάλεσε ενθουσιασμό στο στούντιο και θετικά σχόλια στα social media.

Ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης κατάφερε να «αντιγράψει» με επιτυχία τον δημοφιλή καλλιτέχνη και έδειχνε να απολαμβάνει τις αντιδράσεις του κοινού και των 4 κριτών στο πλατό του YFSF.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Your Face Sounds Familiar ANT1 (@yfsf.ant1tv)

Ξεχωριστή ήταν και η στιγμή που η Μαριλού Κατσαφάδου έκανε την Ιουλία Καλλιμάνη, λέγοντας το «7/7», όπως και όταν βρέθηκε στο πλατό η πραγματική Ιουλία Καλλιμάνη, κάνοντας έκπληξη στην ηθοποιό. Η τραγουδίστρια δήλωσε ενθουσιασμένη με τη μεταμφίεση, μην μπορώντας να πιστέψει ότι ξαφνικά έβλεπε μία γυναίκα, που θύμιζε τόσο πολύ στον εαυτό της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Μαριλού, είσαι υπέροχη, αγάπη μου! Ό,τι και να κάνεις, είσαι υπέροχη πραγματικά. Είστε τρελοί όλοι σας, εδώ μέσα, δεν είσαστε καλά! Μέχρι και τα τατουάζ στο χέρι είναι ίδια» είπε μεταξύ άλλων η Ιουλία Καλλιμάνη.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Your Face Sounds Familiar ANT1 (@yfsf.ant1tv)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Your Face Sounds Familiar ANT1 (@yfsf.ant1tv)

Μία από τις εκπλήξεις της βραδιάς ήταν και ο Κωνσταντίνος Μαγκλάρας ως David Bowie με το «Space Oddity», αλλά και η Δωροθέα Μερκούρη που έγινε Dolly Parton λέγοντας το «Jolene».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Your Face Sounds Familiar ANT1 (@yfsf.ant1tv)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Your Face Sounds Familiar ANT1 (@yfsf.ant1tv)

Στο επεισόδιο του «YFSF» το κοινό άκουσε και το «Ο πιο καλός ο μαθητής» από τη Μαριάντα Πιερίδη, που ανέβηκε στη σκηνή ως Γιώργος Ζαμπέτας.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Your Face Sounds Familiar ANT1 (@yfsf.ant1tv)

Οι μεταμφιέσεις της επόμενης εβδομάδας