Σταύρος Φλώρος: «Ο Μάνος Μαλλιαρός τον έσωσε δύο φορές» αποκαλύπτει ο πατέρας του τραυματισμένου παίκτη στο Survivor

Ο Σταύρος Φλώρος παραμένει ψύχραιμος και αποφασισμένος να δώσει όσες μάχες χρειαστούν στα χέρια των γιατρών του, για να πάρει πίσω τη ζωή του. Ο πατέρας και μια από τις αδερφές του 22χρονου που τραυματίστηκε σοβαρά στο Survivor, παραχώρησαν νέες δηλώσεις για την κατάσταση της υγείας του. Έχουν συνειδητοποιήσει πως ο δρόμος της αποθεραπείας είναι μακρύς και δύσκολος. Προσπαθούν να στηρίξουν ψυχολογικά τον άνθρωπό τους, που πλέον βρίσκεται σε κέντρο αποκατάστασης των ΗΠΑ.

ο Σταύρος Φλώρος βρίσκεται πλέον στο Μαϊάμι, στα χέρια ειδικών. Μέσα στην εβδομάδα θα υποβληθεί σε νέα χειρουργική επέμβαση. Ο τραυματισμός του στο φετινό Survivor, έριξε όπως φαίνεται οριστικά τους τίτλους τέλους στο ριάλιτι. Οι σκέψεις όλων είναι στον 22χρονο που ανεβαίνει έναν προσωπικό Γολγοθά.

Η μια από τις αδελφές του που βρίσκονται δίπλα του από την πρώτη στιγμή, μίλησε στην εκπομπή «Πρωινό» και ανέφερε, «Ο αδελφός μου ζει πραγματικά από θαύμα και αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Όλοι οι γιατροί μας είπαν πως οι πιθανότητες να ζήσει ήταν μηδαμινές. Παρ’ όλα αυτά ο Σταύρος δίνει τον δικό του αγώνα και συνεχίζει να παλεύει με απίστευτη δύναμη. Δεν έχει τελειώσει τίποτα ακόμη, έχουμε δρόμο μπροστά μας, όμως παραμένουμε αισιόδοξοι και προχωράμε όλοι μαζί σαν μια οικογένεια ενωμένη.

Είμαστε 10 αδέλφια αλλά εγώ με τον Σταύρο είμαστε πάντα πιο ενωμένοι από όλους. Όταν με είδε μετά από τόσους μήνες, χάρηκε πολύ και συγκινήθηκε βαθιά. Συγκινείται επίσης καθημερινά από την αγάπη και τη στήριξη του κόσμου κι αυτό του δίνει τεράστιο κουράγιο να συνεχίσει. Θέλω κι εγώ μέσα από την καρδιά μου να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο αλλά και εσάς προσωπικά για την αγάπη και τη δύναμη που μας δείχνετε αυτές τις δύσκολες στιγμές»

Από τη δική του πλευρά ο πατέρας του Σταύρου Φλώρου σε δηλώσεις του στο Buongiorno και στον Αργύρη Ηλιάδη ανέφερε: «Ο Σταύρος είναι καλύτερα. Πριν μέρες βγήκε από τη ΜΕΘ όπου νοσηλευόταν και το πρωί του Σαββάτου μεταφέρθηκε στην Αμερική και συγκεκριμένα σε κλινική στο Μαϊάμι. Εκεί πραγματοποίησε ήδη μια πρώτη μικρή επέμβαση που θεωρείται προεργασία για το χειρουργείο που θα ακολουθήσει στον δεξί αστράγαλο.

Αυτή η επέμβαση έγινε κανονικά με αναισθησία για να σταματήσουν μια φλεγμονή και κρίθηκε επιτυχημένη. Το επόμενο χειρουργείο θα γίνει την Τετάρτη ή την Πέμπτη. Οι γιατροί μας είπαν ότι το δεξί πόδι θα αποκατασταθεί αν και έχουν πολύ δρόμο ακόμα. Θα χρειαστεί πολλή αποκατάσταση με φυσικοθεραπείες κτλ. Η εικόνα είναι αισιόδοξη. Θα μείνει εκεί περίπου 1,5 μήνα και μετά θα κρίνουμε σύμφωνα με την κατάσταση αν θα επιστρέψει στην Ελλάδα ή όχι, μέχρι στιγμής η κλινική εικόνα είναι πολύ αισιόδοξη».

Και πρόσθεσε, «Ο Σταύρος είναι ένα παιδί με μεγάλο χαμόγελο και δύναμη ψυχής… Έχουν πάει στο Μαϊάμι 4 μέλη της οικογένειάς μας… κάποια στιγμή θα πάνε τέσσερα άλλα μέλη να τους αντικαταστήσουν, θα είναι μόνιμα 4-5 μέλη εκεί… Θέλω να πω ένα ξεχωριστό ευχαριστώ στον Μάνο Μαλλιαρό γιατί κινδύνευσε κι αυτός για να σώσει τη ζωή του Σταύρου. Έσωσε τη ζωή του δυο φορές, μια που του φώναξε για να καταλάβει τι γίνεται και μια που τον ανέβασε στο σκάφος».

Το ατύχημα με τον Σταύρο Φλώρο, σόκαρε το πανελλήνιο καθώς και τους παίκτες του τουρκικού Suvivor. Ο 22χρονος είχε πάει για ψαροντούφεκο μαζί με τον συμπαίκτη του Μάνο Μαλλιαρό, όταν πέρασε από πάνω τους ταχύπλοο με αποτέλεσμα να του ακρωτηριάσει το αριστερό πόδι του από το γόνατο και κάτω και να του προκαλέσει σοβαρότατο τραυματισμό και στον δεξί αστράγαλο.