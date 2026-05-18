Eurovision 2026: Η διερμηνέας του BBC χόρεψε το «Jalla» της Κύπρου και έγινε viral στα social media

Η Eurovision 2026 ανήκει στην ιστορία, με μια σειρά από παραλειπόμενα του μουσικού διαγωνισμού να συντηρούν τις συζητήσεις για τα όσα έγιναν στη Βιέννη. Το BBC είχε φροντίσει κατά την αναμετάδοση του τελικού να αποδίδονται όλα τα τραγούδια στη νοηματική από την Κλαρ Έντουαρντς, που κατάφερε να γίνει viral με τον τρόπο που επέλεξε να παρουσιάσει ορισμένα από τα κομμάτια. Η διερμηνέας κέντριζε τα βλέμματα κατά διαστήματα.

Όπως φάνηκε, η διερμηνέας του BBC βρήκε απόλυτα ξεσηκωτικό στη Eurovision 2026, το τραγούδι «Jalla» της Κύπρου. Το χόρεψε μπροστά στην κάμερα και έδειχνε να το απολαμβάνει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Κλαρ Έντουαρντς είχε φροντίσει να μάθει τους στίχους του τραγουδιού και πέρασε την παρουσίαση σε άλλο επίπεδο, όπως φαίνεται στα βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media.

Η ίδια φάνηκε να διασκεδάζει με το κομμάτι που ερμήνευσε η Antigoni Buxton στον μουσικό διαγωνισμό. Σε βίντεο που έχουν αναρτηθεί στο TikTok σχολιάζεται η ενέργειά της και ο τρόπος που χόρευε το τραγούδι.

Νικήτρια στη Eurovision, αναδείχθηκε η Dara που εκπροσώπησε την Βουλγαρία. Κατά την επιστροφή της στη Σόφια, η 27χρονη γνώρισε την αποθέωση, από εκατοντάδες άτομα που είχαν συγκεντρωθεί στο αεροδρόμιο.