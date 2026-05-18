Media

Eurovision 2026: Η διερμηνέας του BBC χόρεψε το «Jalla» της Κύπρου και έγινε viral στα social media

Η Antigoni Buxton τραγούδησε στη σκηνή της Βιέννης το «Jalla» και η διερμηνέας του BBC έδειξε πως ήταν ένα από τα αγαπημένα της κομμάτια
Η διερμηνέας του BBC
Η διερμηνέας του BBC κατά τη διάρκεια της Eurovision
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Η Eurovision 2026 ανήκει στην ιστορία, με μια σειρά από παραλειπόμενα του μουσικού διαγωνισμού να συντηρούν τις συζητήσεις για τα όσα έγιναν στη Βιέννη. Το BBC είχε φροντίσει κατά την αναμετάδοση του τελικού να αποδίδονται όλα τα τραγούδια στη νοηματική από την Κλαρ Έντουαρντς, που κατάφερε να γίνει viral με τον τρόπο που επέλεξε να παρουσιάσει ορισμένα από τα κομμάτια. Η διερμηνέας κέντριζε τα βλέμματα κατά διαστήματα.

Όπως φάνηκε, η διερμηνέας του BBC βρήκε απόλυτα ξεσηκωτικό στη Eurovision 2026, το τραγούδι «Jalla» της Κύπρου. Το χόρεψε μπροστά στην κάμερα και έδειχνε να το απολαμβάνει. 

Η Κλαρ Έντουαρντς είχε φροντίσει να μάθει τους στίχους του τραγουδιού και πέρασε την παρουσίαση σε άλλο επίπεδο, όπως φαίνεται στα βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media.

Η ίδια φάνηκε να διασκεδάζει με το κομμάτι που ερμήνευσε η Antigoni Buxton στον μουσικό διαγωνισμό. Σε βίντεο που έχουν αναρτηθεί στο TikTok σχολιάζεται η ενέργειά της και ο τρόπος που χόρευε το τραγούδι.

@lydgeo We see you #esc #eurovision2026 #jalla #cyprus #eurovision ♬ original sound – lydgeo

@lydgeo Replying to @George Well done bbc #eurovision #eurovision #eurovision2026 #jalla #cyprus ♬ original sound – lydgeo

Νικήτρια στη Eurovision, αναδείχθηκε η Dara που εκπροσώπησε την Βουλγαρία. Κατά την επιστροφή της στη Σόφια, η 27χρονη γνώρισε την αποθέωση, από εκατοντάδες άτομα που είχαν συγκεντρωθεί στο αεροδρόμιο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Media
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
136
121
118
107
105
Media: Περισσότερα άρθρα
Η viral στιγμή της Eurovision όπου η Δανία «υιοθετεί» τον εκπρόσωπο του Ηνωμένου Βασιλείου που έμεινε μόνος στο Green Room
Σε ένα βίντεο ο Sam Battle φαίνεται να κάθεται μόνος του στο τραπέζι του Ηνωμένου Βασιλείου, όταν τον πλησιάζει μέλος από την συμμετοχή της Δανίας και να του προσφέρει μια θέση στο τραπέζι του
Eurovision
Newsit logo
Newsit logo