Akylas: Τραγούδησε το «Ferto» στο Eurovision in Concert του Άμστερνταμ και γνώρισε την αποθέωση

Ο Akylas προωθεί το τραγούδι «Ferto» που θα ερμηνεύσει στην φετινή Eurovision και γνωρίζει την αποθέωση από τους fun του μουσικού διαγωνισμού, στα μέρη που επισκέπτεται. Το Μεγάλο Σάββατο βρέθηκε στο Άμστερνταμ, συμμετέχοντας στο δημοφιλές Eurovision in Concert. Χειροκροτήθηκε τόσο πριν όσο και μετά την ερμηνεία του. Ο ίδιος εργάζεται πυρετωδώς και εμφανίζεται αισιόδοξος για τα τελικά του διαγωνισμού. Τα προγνωστικά και τα στοιχήματα βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς στο Άμστερνταμ, ο Akylas παρουσίασε το «Ferto» μπροστά στο κοινό, σε μία από τις πιο σημαντικές διοργανώσεις πριν από τη Eurovision, που συγκεντρώνει κάθε χρόνο συμμετέχοντες και φαν από όλη την Ευρώπη.

Ο καλλιτέχνης ανέβηκε στη σκηνή διατηρώντας τον μαύρο σκούφο και τα γυαλιά ηλίου, που φοράει σε όλες τις εμφανίσεις του σχετικά με την προώθηση του κομματιού του, ολοκληρώνοντας το look του με ασπρόμαυρο κοστούμι.

Πολλοί όπως αποδείχθηκε και στο Άμστερνταμ έχουν ήδη προλάβει να μάθουν τους στίχους του τραγουδιού. Ο Έλληνας καλλιτέχνης έδειχνε να το απολαμβάνει. Τα κινητά τηλέφωνα είχαν πάρει «φωτιά» κατά τη διάρκεια της ερμηνείας του.

Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, ο καλλιτέχνης είχε την ευκαιρία να έρθει πιο κοντά με τους θαυμαστές του διαγωνισμού, σε μια πιο χαλαρή συνάντηση. Εκεί, σε ιδιαίτερα ζεστό κλίμα, τραγούδησε μαζί τους το «Ferto», δημιουργώντας μια όμορφη και αυθόρμητη στιγμή που ενίσχυσε τη σύνδεσή του με το κοινό.

Το βίντεο κλιπ του τραγουδιού «Ferto» χαρακτηρίζεται από δυναμική, σύγχρονη αισθητική και γρήγορες εναλλαγές εικόνων. Ο Akylas βρίσκεται διαρκώς σε πρώτο πλάνο και μεταφέρει στην οθόνη τον παλμό και την ενέργεια του τραγουδιού. Αυτά άλλωστε είναι και τα «όπλα» του για διάκριση στη σκηνή της Eurovision.

Συνδυάζοντας συναίσθημα, αλλά και χιούμορ, τα πλάνα που δημιούργησαν οι Jim Georgantis (σκηνοθέτης) και San Tierrez (Vfx), βάζουν τον θεατή στον ρυθμό του «Ferto» και τον κάνουν να χαμογελάσει.