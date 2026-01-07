Media

Ανδρέας Μικρούτσικος: «Εμείς λέγαμε στη Ρέα να λέει το “Τι σου κανα και πίνεις”στο Big Brother»

«Εγώ, που τον Πλέσσα τον έπαιζα στα δάχτυλα, δεν το ήξερα αυτό το τραγούδι», παραδέχτηκε εκείνος
Ο Ανδρέας Μικρούτσικος
Ο Ανδρέας Μικρούτσικος / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Με αφορμή τη συνέντευξη που έδωσε η Λουκίλα Καρρέρ στο Buongiorno και όσα είπε για το «Τι σου κανα και πίνεις», ο Ανδρέας Μικρούτσικος θυμήθηκε την εποχή του Big Brother, που το συγκεκριμένο τραγούδι έγινε επιτυχία.

Τα όσα είπε, μάλιστα, ο Ανδρέας Μικρούτσικος για το τραγούδι και τη Ρέα, έκαναν τον Πρόδρομο, φιναλίστ του Big Brother, να τον πάρει τηλέφωνο εκείνη τη στιγμή.

«Στο πρώτο Big Brother, το 2000, μία παίκτρια, η Ρέα, η οποία ήταν η μαγείρισσα του σπιτιού -έβγαλε και βιβλίο μαγειρικής στη συνέχεια- όταν μεράκλωνε την ώρα που μαγείρευε, τραγουδούσε το “Τι σου κανα και πίνεις”. Εγώ, που τον Πλέσσα τον έπαιζα στα δάχτυλα, δεν το ήξερα αυτό το τραγούδι», είπε αρχικά ο Ανδρέας Μικρούτσικος.

Ο Ανδρέας Μικρούτσικος είπε στη συνέχεια: «Ο κόσμος άρχισε να μας γράφει “ποιο είναι αυτό το τραγούδι, τι ωραίο, βάλτε τη Ρέα να το ξαναπεί”… Εμείς, λοιπόν, από τη μεριά της παραγωγής, λέγαμε στη Ρέα να το ξαναπεί όταν θα μαγειρέψει. Και είδαμε ότι είναι Πλέσσας.

Και βεβαίως έγινε ο εθνικός ύμνος του Big Brother. Όταν ήρθε, λοιπόν, η Μελίνα Ασλανίδου, είχε έτοιμη την επιτυχία που είχε γίνει από το Big Brother, από τη Ρέα. Άρα, η πρώτη διδάξασα, α cappella, ήταν η Ρέα».

Λίγο αργότερα, ο Ανδρέας Μικρούτσικος ανέφερε: «Με πήρε τηλέφωνο ο Πρόδρομος, να με διορθώσει ότι αυτός ήταν που είπε στη Ρέα “τραγούδησέ μου αυτό το τραγούδι”. Η έμπνευση ξεκίνησε από τον Πρόδρομο και η εκτέλεση ήταν της Ρέας».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Media
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
609
250
123
120
116
Media: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo