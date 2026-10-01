Μπλε ώρες – επόμενο επεισόδιο: Η Βάσια λιποθυμάει στο σπίτι της και ο Διονύσης την μεταφέρει στο νοσοκομείο

Συγκλονιστικές εξελίξεις ταράσσουν τις ζωές όλων των ηρώων στη νέα δραματική σειρά «Μπλε ώρες», που προβάλλεται από τη συχνότητα του ΣΚΑΪ. Τι θα δούμε στο επεισόδιο που θα προβληθεί την Παρασκευή 02 Οκτωβρίου.

Η Εύα φεύγει κλαίγοντας από το σπίτι του Άγγελου, ενώ η αντίδραση της μικρής Φιλίππας φαίνεται πως δεν ήταν στιγμιαία, αφού κανένας στο εξής δεν θα μπορεί να καθησυχάσει την ανασφάλειά της. Ο Δημήτρης ενημερώνεται από τον αστυνόμο πως η έρευνα για τη δολοφονία της Λίζας, βρίσκεται πάλι στο μηδέν. Η Βάσια λιποθυμάει μέσα στο σπίτι της, τη βρίσκει ο Διονύσης και την μεταφέρει στο νοσοκομείο.

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Μπλε ώρες – Παρασκευή 02 Οκτωβρίου

Επεισόδιο 21ο: Η Εύα φεύγει κλαίγοντας από το σπίτι του Άγγελου, ενώ η αντίδραση της μικρής Φιλίππας φαίνεται πως δεν ήταν στιγμιαία, αφού κανένας στο εξής δεν θα μπορεί να καθησυχάσει την ανασφάλειά της. Ο Δημήτρης ενημερώνεται από τον αστυνόμο πως η έρευνα για τη δολοφονία της Λίζας, βρίσκεται πάλι στο μηδέν. Η Βάσια λιποθυμάει μέσα στο σπίτι της, τη βρίσκει ο Διονύσης και την μεταφέρει στο νοσοκομείο. Η Κορίνα πιέζει ασφυκτικά τον Δημήτρη, να πάρει την Ολυμπία για να δουλέψει στο εργοστάσιο. Όταν όμως ο Δημήτρης το αναφέρει στον Φίλιππο, θα εκπλαγεί δυσάρεστα από την απάντησή του. Η Φιλίππα λέει στον Δημήτρη και την Όλγα ότι θέλει να φύγει από το σπίτι, γιατί νιώθει παραμελημένη από τον Άγγελο. Ο Φίλιππος μαθαίνει από τον Γρηγόρη πως η μυστηριώδης γυναίκα στη Σκιάθο θέλει να φτιάξει ξενοδοχειακή μονάδα, δίπλα στο ξενοδοχείο του και θορυβείται, χωρίς να ξέρει βέβαια πως πίσω απ’ όλο αυτό κρύβεται η Κορίνα. Η Στέλλα επιτίθεται λεκτικά στην Ολυμπία και την Κορίνα, ενώ και η Κορίνα δεν της χαρίζεται. Ο Δημήτρης απειλεί τον Άγγελο ότι θα διεκδικήσει δικαστικά την επιμέλεια της μικρής Φιλίππας.

Συντελεστές

Με τον Γιώργο Παρτσαλάκη

Και τον Ιεροκλή Μιχαηλίδη

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Πρωταγωνιστούν: Ιζαμπέλλα Φούλοπ, Βαγγέλης Κακουριώτης, Γιάννης Ποιμενίδης, Κατερίνα Στικούδη, Ελένη Βαΐτσου, Έλενα Πιερίδου, Γιώργος Κυριάκου, Έλενα Χειλέτη, Κωνσταντίνος Τσίτσιος, Ευφροσύνη Κουτσουβέρη, Πάνος Μπακανδρέας, Λευτέρης Βασιλάκης, Χαριτίνη Ηλιάδου, Χρυσή Κασιώτη, Ηρακλής Τσουζίνοβ, Γιάννης Ψιψιλής

και οι μικροί: Μαλένα και Αντώνης Μιχαλάκης

στον ρόλο του αστυνόμου, ο Πασχάλης Τσαρούχας

Αντώνης Φραγκάκης

Όλγα, η Κωνσταντίνα Τάκαλου

Στον ρόλο της Στέλλας, η Νόνη Ιωαννίδου

Βάσια Παναγοπουλου

Special Guest: Βάνα Μπάρμπα

Φιλική συμμετοχή: Χρήστος Λούλης

Το τραγούδι των τίτλων, «Το πρόστιμο», ερμηνεύει η Πάολα, σε μουσική του Χρίστου Στυλιανού και στίχους της Λίνας Δημοπούλου.