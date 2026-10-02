Ελένη Χατζίδου: «Θέλω να φιλήσω τον Φραγκολιά που είπε πως του λείπει το σχόλιό μας»

Η Ελένη Χατζίδου και ο Ετεοκλής Παύλου βρέθηκαν το βράδυ της Πέμπτης (01.10.2026) σε γνωστό εστιατόριο στο Χαϊδάρι και μίλησαν στις κάμερες για το σημερινό τηλεοπτικό τοπίο αλλά και για το τέλος της δικής τους εκπομπής.

Ο Ετεοκλής Παύλου παραδέχτηκε πως η τηλεόραση του έχει λείψει αρκετά με την Ελένη Χατζίδου να κρατά πιο αποστασιοποιημένη στάση.

«Εμένα πάρα πολύ. Εμένα πολύ μου λείπει», ανέφερε χαρακτηριστικά ο παρουσιαστής, με την Ελένη Χατζίδου, από την πλευρά της, να λέει πως «περάσαμε ωραία τώρα, τι να λέμε. Αλλά δεν θέλω να το σκέφτομαι. Δηλαδή, δεν θέλω να το σκέφτομαι».

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Ο Ετεοκλής Παύλου εξήγησε πως παρά το γεγονός ότι και οι δύο κοιτούν πλέον μπροστά, ο ίδιος εξακολουθεί να αγαπά την τηλεόραση και όσα συνοδεύουν την καθημερινή παρουσία σε μια εκπομπή.

«Και περάσαμε ωραία. Σίγουρα κοιτάμε μπροστά. Εμένα μ’ αρέσει πάρα πολύ -και στην Ελένη- αλλά τώρα το λέω για μένα, ότι μου αρέσει πολύ και η επικοινωνία με τον κόσμο και η τηλεόραση και η εκπομπή και η προετοιμασία», για να καταλήξει: «Οπότε ναι, μπορώ να σου πω ότι μου λείπει».

Τέλος, όταν ο δημοσιογράφος ρώτησε τους δύο παρουσιαστές για τη δήλωση του Κώστα Φραγκολιά ότι του λείπουν το σχόλιο και η θεματολογία της εκπομπής, ο Ετεοκλής Παύλου απάντησε «Να ‘ναι καλά», ενώ η Ελένη Χατζίδου δεν έκρυψε τη χαρά της. «Είπε αυτό το πράγμα; Θέλω να τον φιλήσω».