Θάνος Καληώρας: Αν δεν έχεις την αποδοχή του κόσμου, ποιος ο λόγος της ύπαρξης σου καλλιτεχνικά;

Ο Θάνος Καληώρας φέτος παίρνει μέρος στη νέα δραματική σειρά του MEGA «Δυο μαύρα πουκάμισα» και μίλησε για τη συμμετοχή του στη σειρά αλλά και την αγάπη του κόσμου που δέχεται απλόχερα.

Ο γνωστός ηθοποιός έδωσε συνέντευξη στον Ανδρέα Θεοδώρου και το Λοιπόν και δήλωσε – μεταξύ άλλων – ότι κοιτάζει τα νούμερα τηλεθέασης. Παράλληλα, ο Θάνος Καληώρας είπε ότι έχουν υπάρξει περίοδοι στη ζωή του που δεν είχε καθόλου προτάσεις για δουλειά.

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Μιλώντας για τη σειρά «Δύο μαύρα πουκάμισα» στην οποία συμμετέχει φέτος δήλωσε: «Έχω πολύ μεγάλο άγχος. Φυσικά κοιτάζω τα νούμερα τηλεθέασης. Αυτό είναι το ζητούμενο σε όλα τα κανάλια. Εδώ κόβονται σειρές, εκπομπές, παρουσιαστές αν δεν έχεις την απαιτούμενη ακροαματικότητα. Φυσικά και θέλουμε να έχει επιτυχία η σειρά, γιατί είναι ιδιαίτερη. Το μεγαλύτερο μέρος της διαδραματίζεται στην Κρήτη».

«Δεν με κουράζει η αγάπη του κόσμου. Είναι ό,τι καλύτερο. Αυτή είναι η δουλειά μας και αυτό δείχνει την αναγνώριση. Αν δεν έχεις την αποδοχή του κόσμου, ποιος ο λόγος της ύπαρξης σου καλλιτεχνικά;», εξομολογήθηκε ακόμα ο Θάνος Καληώρας.

«Ήταν τελείως διαφορετική η συνθήκη στο “Καλημέρα Ζωή” και τη “Λάμψη” σε σχέση με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες γυρίζονται τώρα οι σειρές. Υπάρχουν άλλα τεχνικά μέσα, έχει εξελιχθεί η μυθοπλασία. Και το σημερινό είναι δύσκολο, αλλά και τότε ήταν πολύ δύσκολο. Οι χρόνοι πάντα είναι πιεστικοί», πρόσθεσε ο Θάνος Καληώρας.

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Όσο για το τι θα συμβούλευε έναν νέο ηθοποιό, ανέφερε: «Αν μου ζητήσει κάποιος τη συμβουλή μου, θα του τη δώσω. Έχω πολλή αγάπη, μεράκι και ζήλο για αυτή τη δουλειά μέχρι σήμερα. Αυτά τα στοιχεία τους λέω να μην τα χάσουν ποτέ, γιατί σήμερα έχεις μια επιτυχία και αύριο μια αποτυχία. Μπορεί σήμερα ο κόσμος να σε αγαπάει και αύριο να σε ξεχάσει. Χρειάζεται συνεχής δουλειά, πίστη και αγάπη σε αυτό που κάνεις για να μπορείς να υπάρξεις».

Τέλος ο Θάνος Καληώρας αποκάλυψε πως διαχειρίζεται τις περιόδους που δεν έχει προτάσεις για δουλειά.

«Τις διαχειρίζομαι πολύ ψύχραιμα. Έχω περάσει πάρα πολλές περιόδους που δεν έκανα σχεδόν τίποτα. Είναι πολύ δύσκολο, για κάποιους δυσβάσταχτο. Προχωρώ, όμως. Έχω πίστη σε αυτό που κάνω».