Έρχεται το «Fast & Furious» στη μικρή οθόνη

To Peacock πατάει γκάζι για την τηλεοπτική σειρά «Fast & Furious». Η πλατφόρμα έδωσε και επίσημα το πράσινο φως για τη φιλόδοξη παραγωγή που θα βασίζεται στο δημοφιλές κινηματογραφικό franchise. Σημειώνεται ότι ο Νιλ Μόριτζ και η Original Film υπογράφουν την παραγωγή των ταινιών της μεγάλης οθόνης σύμφωνα με το Hollywood Reporter.

Η πρεμιέρα της τηλεοπτικής σειράς «Fast & Furious» τοποθετείται χρονικά εντός του 2028, ώστε να συμπέσει με την προβολή της νέας ταινίας του franchise, «Fast Forever», η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 17 Μαρτίου 2028.

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Η απόφαση έρχεται σε συνέχεια των ανακοινώσεων που είχε κάνει ο πρωταγωνιστής, Βιν Ντίζελ, στο ετήσιο πρόγραμμα της NBCUniversal τον Μάιο.

Ο Μάικ Ντάνιελς και ο Γουλφ Κόλμαν θα γράψουν το σενάριο του πιλοτικού επεισοδίου και θα αναλάβουν ρόλο showrunner. Παράλληλα, θα έχουν χρέη εκτελεστικών παραγωγών μαζί με τον Ντίζελ και τον Σαμ Βίνσεντ της One Race, τους Νιλ Μόριτζ και Παβούν Σέτι μέσω της Original Film, καθώς και τους Τζεφ Κίρσενμπαουμ και Κρις Μόργκαν.

Με 11 ταινίες στο ενεργητικό του μέσα σε διάστημα 25 ετών και συνολικές εισπράξεις που ξεπερνούν τα 7 δισεκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office, το «Fast & Furious» αποτελεί ένα από τα πιο κερδοφόρα πρότζεκτ στο χαρτοφυλάκιο της NBC Universal, έχοντας επεκταθεί σε θεματικά πάρκα, βιντεοπαιχνίδια και άλλα προϊόντα.