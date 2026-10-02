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Η Μάγκυ Δούση στο Mega News 104,6

Mαζί με τον Άρη Ραβανό αναλαμβάνει την παρουσίαση της εκπομπής «Βαρόμετρο» κάθε Σάββατο και Κυριακή, από τις 11:00 έως τις 13:00
Η Μάγκυ Δούση
Η Μάγκυ Δούση
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Νέα προσθήκη προέκυψε στο Mega News 104,6 την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Στο δυναμικό του ραδιοφωνικού σταθμού εντάχθηκε η δημοσιογράφος Μάγκυ Δούση, που σύμφωνε σε όλα και μαζί με τον Άρη Ραβανό, αναλαμβάνει την παρουσίαση της εκπομπής «Βαρόμετρο» κάθε Σάββατο και Κυριακή, από τις 11:00 έως τις 13:00.

Η ανακοίνωση του Mega News 104,6 για τη Μάγκυ Δούση:

«Η Μάγκυ Δούση εντάσσεται στη δημοσιογραφική ομάδα του MEGA NEWS 104,6 και μαζί με τον Άρη Ραβανό αναλαμβάνει την παρουσίαση της εκπομπής «Βαρόμετρο» κάθε Σάββατο και Κυριακή, από τις 11:00 έως τις 13:00. Η Μάγκυ Δούση έχει δημοσιογραφική εμπειρία στο πολιτικό και κοινωνικό ρεπορτάζ, ενώ στο παρελθόν έχει εργαστεί στον χώρο της πολιτικής επικοινωνίας.

Το “Βαρόμετρο” καταγράφει την επικαιρότητα και τις σημαντικότερες εξελίξεις της εβδομάδας, μέσα από ρεπορτάζ, συζητήσεις και συνεντεύξεις, δίνοντας χώρο στην ενημέρωση και την ανάλυση».

Μέσα στον πρώτο μήνα, η απήχηση του Mega News 104,6 αποτυπώνεται και στα social media.Η απήχηση του περιεχομένου έφτασε σε 2,36 εκατομμύρια μοναδικούς λογαριασμούς, καταγράφοντας συνολικά 25,6 εκατομμύρια views: 14,36 εκατ. στο Instagram, 8,11 εκατ. στο Facebook και 3,1 εκατ. στο TikTok. Παράλληλα, καταγράφηκαν περισσότερες από 1,24 εκατομμύρια αλληλεπιδράσεις, ενώ οι νέοι followers ξεπέρασαν συνολικά τους 36.000 στις τρεις πλατφόρμες.

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