Mega News 104,6: Ένας μήνας στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης – 500 καλεσμένοι και εκατομμύρια views στα social media

Έναν μήνα λειτουργίας συμπληρώνει o ραδιοφωνικός σταθμός Mega News 104,6, με έμφαση στο ρεπορτάζ, τη δημοσιογραφική έρευνα, την άμεση ενημέρωση και τον ανοιχτό διάλογο με την κοινωνία και ισχυρή παρουσία στην επικαιρότητα και σημαντική ανταπόκριση του κοινού, στον αέρα και τις ψηφιακές πλατφόρμες.

Από την πρώτη ημέρα, το Mega News 104,6 βρίσκεται εκεί όπου εξελίσσονται τα γεγονότα, με αποκλειστικά ρεπορτάζ, συνεχείς ζωντανές συνδέσεις και άμεση ενημέρωση.

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Περισσότεροι από 500 καλεσμένοι -πολιτικοί, εκπρόσωποι θεσμών και φορέων, επιστήμονες, επαγγελματίες, άνθρωποι της οικονομίας και της κοινωνίας, αλλά και πολίτες με προσωπικές μαρτυρίες- συμμετείχαν στις εκπομπές, αναδεικνύοντας διαφορετικές πλευρές της επικαιρότητας και τροφοδοτώντας τον δημόσιο διάλογο.

Η απήχηση του Mega News 104,6 αποτυπώνεται και στα social media. Μέσα στον πρώτο μήνα, η απήχηση του περιεχομένου έφτασε σε 2,36 εκατομμύρια μοναδικούς λογαριασμούς, καταγράφοντας συνολικά 25,6 εκατομμύρια views: 14,36 εκατ. στο Instagram, 8,11 εκατ. στο Facebook και 3,1 εκατ. στο TikTok. Παράλληλα, καταγράφηκαν περισσότερες από 1,24 εκατομμύρια αλληλεπιδράσεις, ενώ οι νέοι followers ξεπέρασαν συνολικά τους 36.000 στις τρεις πλατφόρμες.

Η δημοσιογραφική έρευνα αποτελεί σταθερό άξονα της λειτουργίας του σταθμού. Στην εκπαίδευση, στο επίκεντρο βρίσκονται οι ελλείψεις εκπαιδευτικού προσωπικού και τα προβλήματα στις σχολικές υποδομές. Στην υγεία, διερευνώνται δυσλειτουργίες στην παροχή παραϊατρικών υπηρεσιών, κενά στους ελεγκτικούς μηχανισμούς, καθώς και καταγγελίες και μαρτυρίες ακροατών.

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Με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του MEGA, Σταμάτη Μαλέλη, με τον Διευθυντή Ενημέρωσης, Γιώργο Κακούση και τον Διευθυντή Προγράμματος, Νίκο Νικολακόπουλο, η ομάδα του Mega News 104,6 βρίσκεται καθημερινά σε ανοιχτή γραμμή με τις πηγές της ενημέρωσης. Μεταφέρει γρήγορα την είδηση, αναζητώντας ταυτόχρονα τι βρίσκεται πίσω από αυτήν και τι ακολουθεί.

Την ίδια στιγμή, μηνύματα, πληροφορίες και μαρτυρίες ακροατών τροφοδοτούν καθημερινά τη θεματολογία και συχνά οδηγούν σε νέα ρεπορτάζ και έρευνες.