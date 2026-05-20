Άννα Κανδύλη: Η αποχώρηση της Σίας Κοσιώνη από τον ΣΚΑΪ ήταν κάτι δυσάρεστο για όλους μας

Τόσο για τη συμμετοχή σε ψυχαγωγικές εκπομπές όσο και για την πρόσφατη αποχώρηση της Σίας Κοσιώνη από τον ΣΚΑΪ μίλησε η Άννα Κανδύλη, το πρωινό της Τετάρτης, στην κάμερα της εκπομπής

“Δεν νομίζω ότι υπάρχει δημοσιογράφος που να μην έχει ζήσει απειλή. Άμα ήταν όμως στην πρώτη απειλή να τα παρατάγαμε, δεν θα υπήρχε και άνθρωπος να κάνει αυτή τη δουλειά” εκμυστηρεύτηκε, αρχικά, η Άννα Κανδύλη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Μου έχουν αφήσει καλές αναμνήσεις οι ψυχαγωγικές εκπομπές. Πέρασα καλά και στην εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου και στην εκπομπή του Κώστα Τσουρού. Είχα ενημερώσει τον ΣΚΑΪ πολύ καιρό πριν αποχωρήσω από την τελευταία, δεν μου έβγαινε.

Η καθημερινή εκπομπή δεν μου έβγαινε με το ρεπορτάζ το οποίο κάνω γιατί, το ρεπορτάζ που κάνω, δεν το αφήνω”. Αύριο δεν θα ζητήσω δουλειά ως πανελίστρια, με το ρεπορτάζ μου θα ζητήσω δουλειά”.

“Η αποχώρηση της Σίας Κοσιώνη από τον ΣΚΑΪ ήταν κάτι δυσάρεστο για όλους μας. Για μένα ήταν και έκπληξη παρ’ όλο που γράφονταν και λέγονταν διάφορα. Ειλικρινά δεν το πίστευα” παραδέχθηκε, παράλληλα, η Άννα Κανδύλη στη νέα τηλεοπτική της συνέντευξη στο STAR.