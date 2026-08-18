Media

Άννα Λιβαθυνού: Αν δεν περάσεις από το ρεπορτάζ, δύσκολα μπορείς να σταθείς στην παρουσίαση

"Το ρεπορτάζ είναι το μεγαλύτερο σχολείο" επισημαίει η Άννα Λιβαθυνού
Άννα Λιβαθυνού
Η δημοσιογράφος Άννα Λιβαθυνού (Πηγή φωτογραφίας: Instagram / anna_livathinou)
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Για τη σημασία ανάμεσα στους παρουσιαστές μιας εκπομπής αλλά και για τα όσα έχει κρατήσει σαν μαθήματα από την επαγγελματική της διαδρομή μίλησε η Άννα Λιβαθυνού στη νέα εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη που έδωσε στο ένθετο Real life και τη συνάδελφο της, Πολυξένη Καραμίχα.

Πόσο σημαντική είναι η χημεία ανάμεσα στους παρουσιαστές μιας εκπομπής;

Είναι καθοριστική. Τη χημεία δεν την προσποιείσαι και ο τηλεθεατής το αντιλαμβάνεται αμέσως. Στη ζωντανή τηλεόραση χρειάζονται εμπιστοσύνη και συνεννόηση, πολλές φορές ακόμη και με μια ματιά.

Από το δικαστικό και το αθλητικό ρεπορτάζ μέχρι την παρουσίαση εκπομπών, τι σας έχει διδάξει κάθε τομέας;

Το ρεπορτάζ είναι το μεγαλύτερο σχολείο. Πιστεύω ότι, αν δεν περάσεις από αυτό, δύσκολα μπορείς να σταθείς στην παρουσίαση. Νιώθω τυχερή που έχω γράψει πολλές ώρες σε ρεπορτάζ, εκπομπές και δελτία ειδήσεων. Το δικαστικό με δίδαξε ακρίβεια, υπευθυνότητα και σεβασμό απέναντι στους ανθρώπους.

Το ελεύθερο ρεπορτάζ μού έδωσε ταχύτητα και αντανακλαστικά, ενώ η παρουσίαση με έμαθε να συνδυάζω όλες αυτές τις εμπειρίες και, πάνω απ’ όλα, να ακούω πραγματικά τον άνθρωπο που έχω απέναντι μου.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Media
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
195
126
101
100
78
Media: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo