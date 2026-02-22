Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους για κίνημα metoo: Nοητά έχει αλλάξει κάτι όντως στη δουλειά μας

Η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους έδωσε μ ία νέα συνέντευξη και αναφέρθηκε στο κίνημα metoo και τις αλλαγές που αυτό έφερε στον καλλιτεχνικό χώρο.

Η γνωστή ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη αυτή την εβδομάδα, στον δημοσιογράφο Χρήστο Τζίφα και στο rosa.gr και απάντησε σε πολλές ενδιαφέρουσες ερωτήσεις. Μεταξύ άλλων, η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους τόνισε ότι πλέον μετά την ανάδειξη του κινήματος metoo κάποιες συμπεριφορές δεν είναι αποδεκτές στο θέατρο.

«Στη δουλειά μας τουλάχιστον υπάρχει πριν και μετά το metoo ξεκάθαρα. Κάποια πράγματα που ήταν αποδεκτά και μάλιστα δεδομένο ότι θα συμβαίνουν, τώρα πια δεν είναι. Φυσικά και κακές συμπεριφορές θα υπάρχουν και άνθρωποι που μπορεί να έχουν άλλη σκέψη. Αλλά κάτι έχει παρεμβληθεί. Έχει αλλάξει κάτι.

Nοητά έχει αλλάξει κάτι όντως στη δουλειά μας. Δεν είναι μόνο στο μυαλό μας η αλλαγή», εξομολογήθηκε η γνωστή ηθοποιός που συνέβαλε και η ίδια στην ανάδειξη του κινήματος, λέγοντας δημοσίως τα όσα είχε βιώσει με τον Πέτρο Φιλιππίδη.

«Κάποιες συμπεριφορές που ήταν αποδεκτές, ότι “εγώ μπαίνω μέσα και κάνω ό,τι γουστάρω”, τώρα πια δεν είναι. Ή μπορεί να μην είναι τόσο αποδεκτές. Επίσης, υπάρχει και το άλλο: ότι τα νέα παιδιά ξέρουν πια ότι δεν υπάρχει αυτή η απόλυτη κυριαρχία ενός ανθρώπου ή μιας κατάστασης και ότι μπορούν να μιλήσουν.

Δεν είναι ότι δεν θα συμβαίνουν πράγματα. Πάντα θα συμβαίνουν. Αλλά έγινε μια αλλαγή στη δουλειά μας», διευκρίνισε ακόμα η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους.