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Ανθή Βούλγαρη και Ιορδάνης Χασαπόπουλος έκαναν πρεμιέρα στην «Κοινωνία Ώρα Mega» ως σούπερ ήρωες

Η Ανθή Βούλγαρη και ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος, με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης έγιναν σούπερ ήρωες και έφτασαν μέχρι το στούντιο της «Κοινωνίας Ώρα MEGA»
Ανθή Βούλγαρη και Ιορδάνης Χασαπόπουλος σε βίντεο ΑΙ, στην πρεμιέρα της εκπομπής τους
Ανθή Βούλγαρη και Ιορδάνης Χασαπόπουλος σε βίντεο ΑΙ, στην πρεμιέρα της εκπομπής τους
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Με έναν ευφάνταστο τρόπο επέστρεψαν στα τηλεοπτικά τους καθήκοντα, η Ανθή Βούλγαρη και ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος. Οι παρουσιαστές της εκπομπής «Κοινωνία Ώρα Mega» έκαναν πρεμιέρα για τη φετινή σεζόν, τη Δευτέρα 31 Αυγούστου του 2026 και εμφανίστηκαν με ιδιαίτερα ανεβασμένη διάθεση. Σε βίντεο με χρήση «ΑΙ», έγιναν… σούπερ ήρωες και έφτασαν μέχρι το στούντιο για να «σώσουν» την ενημέρωση.

Ανθή Βούλγαρη και Ιορδάνης Χασαπόπουλος έδωσαν υπόσχεση στην πρεμιέρα τους για μία γεμάτη τηλεοπτική σεζόν, με την προβολή όλων των θεμάτων της επικαιρότητας μέσα από την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega». Για ακόμα μία σεζόν, οι δυο τους στοχεύουν την πρωτιά στους πίνακες τηλεθέασης.

«Επιστρέψαμε! Και πώς επιστρέψαμε; Γιατί δεν μου βάλατε αυτά τα ωραία τα μπορντό κολλητά ρούχα και έβαλα εγώ αυτό το απλό πουκαμισάκι; Μπράβο στο ΑΙ και στον σκηνοθέτη μας», είπε με χιούμορ η Ανθή Βούλγαρη.

Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος, από την πλευρά του, συμπλήρωσε: «Εγώ στην αρχή νόμιζα ότι αυτοί θα κάνουν την εκπομπή».

Η «Κοινωνία Ώρα Mega» επιστρέφει και φέτος στην πρωινή ενημερωτική ζώνη, με τους δύο παρουσιαστές να συνεχίζουν την κοινή τους πορεία, έχοντας πλέον διαμορφώσει τη δική τους χαρακτηριστική χημεία μπροστά στις κάμερες.

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