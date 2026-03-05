Ανθή Βούλγαρη και Σταύρος Μπαλάσκας για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή: «Το έχουμε ξεφτιλίσει λιγάκι», «αγόρι μου διαφωνούμε»

Ανθή Βούλγαρη και Σταύρος Μπαλάσκας ανέπτυξαν τις απόψεις τους στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega», αναφορικά με τις τελευταίες εξελίξεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Η παρουσιάστρια και ο ειδικός αναλυτής της αστυνομίας, έδειξαν να διαφωνούν σε πολλά σημεία, ωστόσο συμφώνησαν πως ο καθένας είναι ελεύθερος να βλέπει και να αξιολογεί τα πράγματα από τη δική του οπτική γωνία.

«Το έχουμε ξεφτιλίσει λιγάκι όμως. Είμαστε στην εποχή των ψυχολόγων. Έσπασε το κινητό μου, πρέπει να πάω στον ψυχολόγο μου. Νομίζω ότι σήμερα ο ήλιος είναι κάπως, πρέπει να πάω στον ψυχολόγο μου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Σταύρος Μπαλάσκας. Η Ανθή Βούλγαρη αντέδρασε, επισημαίνοντας πως η ανασφάλεια των πολιτών είναι εύλογη όταν παρακολουθούν πολεμικές εξελίξεις.

«Βομβαρδίζεται το Ντουμπάι, μία χώρα που κάποιος επιλέγει γιατί θεωρεί ότι θα είναι ασφαλής. Δεν πάει σε εμπόλεμη ζώνη. Λοιπόν, αμέσως σου γεννάται μια ανασφάλεια για το τι θα γίνει», είπε η δημοσιογράφος.

Στη συνέχεια ο Σταύρος Μπαλάσκας χαρακτήρισε «παράκρουση» την αντίδραση πολιτών που έσπευσαν σε βενζινάδικα για καύσιμα, με την Ανθή Βούλγαρη να επιμένει ότι τα συναισθήματα των ανθρώπων δεν μπορούν να ακυρώνονται στη δημόσια συζήτηση.

«Το να ακυρώνεις το συναίσθημα των ανθρώπων δεν θεωρώ ότι έχει θέση στη δημόσια συζήτηση. Δεν είμαστε εμείς εδώ οι άρχοντες του κόσμου για να πούμε ποιος θα έχει λογική και ποιος συναίσθημα», τόνισε.

«Θεωρούμε ότι οι μεγαλύτεροι των 30 και ειδικά όσοι έχετε περάσει και τα 50 ότι είστε οι τέλειοι; Το ότι τα παιδιά πηγαίνουν σε ψυχολόγο και είναι πιο ευαίσθητα μπορεί να είναι και καλό σημάδι», σημείωσε η Ανθή Βούλγαρη.

Παρότι ο Σταύρος Μπαλάσκας απάντησε πως δεν διαφωνεί, η Ανθή Βούλγαρη ξεκαθάρισε ότι η διαφωνία τους είναι σαφής. «Αγόρι μου διαφωνούμε. Και διαφωνούμε και εντόνως. Ξέρεις ότι με αυτά τα θέματα είμαι πολύ ευαίσθητη», είπε κλείνοντας τη συζήτηση.