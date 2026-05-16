Eurovision 2026: Χαμός με το Ferto σε μπαρ και καφέ της Αθήνας – Γιγαντοοθόνες, ποτό και κέφι

Είτε είναι μπαρ, είτε καφέ, εστιατόριο ή… ψησταριά, απόψε έστησε μία τηλεόραση -έως και γιγαντοοθόνη- που δείχνει τον τελικό της Eurovision με τη συμμετοχή του Akyla.

Χαρακτηριστικές οι εικόνες από την αυλή γνωστής pub στην περιοχή του Ψυρρή, που έγινε… sold out από κρατήσεις καθώς λειτουργεί σε ρυθμούς Eurovision και Akyla.

Ο ενθουσιασμός, προφανώς, κορυφώθηκε στην εμφάνιση του Ακύλα, η οποία ξεσήκωσε τους θαμώνες. Στο τέλος του τραγουδιού αποθεώθηκε με παρατεταμένο χειροκρότημα.

